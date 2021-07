Nicole Favre lanza su primer material discográfico "Y te lo digo yo". | Fuente: Universal Music Group

De volverse viral con un cover de Danny Ocean a compartir créditos con artistas como Kalimba, Danna Paola y Alejandro Fernández en el disco "Eterna Navidad: Celebremos", la carrera de Nicole Favre marcó este mes de julio un nuevo hito con el lanzamiento de su primer álbum "Y te lo digo yo", carta de presentación de una artista en búsqueda de un "sonido único".

"Es un álbum muy personal, yo he escrito todas mis canciones y lo que quiero comunicar es este sonido que estoy tratando de construir, original, propio, que es en lo que se basa mi proyecto musical entero", manifestó la cantante peruana para RPP Noticias. Géneros como el R&B, el latin, el pop, lo urbano y varios otros desfilan a lo largo de diez canciones.

Pero ¿cómo llamar a esta ensalada de ritmos que se combinan en un solo álbum? Nicole Favre aceptó que es imposible de describir, aunque el término "global" sea lo más cercano para darle un nombre. "Lo que más amarra mi sonido musical es mi esencia, que cuando escuches una canción, sea la que sea, puedas decir: esa es Nicole Favre (...) Sea el género que sea, yo voy a dejar mi huella ahí", comentó.

Con los temas de sus canciones le pasa lo mismo. Lejos de encasillarse en uno solo, la intérprete aseguró que aborda tópicos como la inseguridad, presente en su tema "Alucinándote", y la infidelidad (en "Rubia o morena") hasta el empoderamiento femenino ("Es así"). En todos, eso sí, puede oírse en algún momento la frase "y te lo digo yo", suerte de sello personal que Nicole Favre viene imprimiendo en cada tema desde el 2018.

Ser artista en tiempos de redes



Ser una artista emergente en plena era digital implica una gran tarea para Nicole Favre. Más aún si una pandemia global aleja a los cantantes de los escenarios y el único contacto con los fans es a través de las redes sociales. "Es un chambón", reconoció la cantante. "Cada red social es un trabajo duro aparte. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube... tienes que estar presente", acotó.

Favre ya perdió la cuenta de "cuántas horas al día" se dedica a estar pendiente de sus redes, respondiendo comentarios, subiendo stories. Pero, incluso para una persona "muy tecnológica" como ella, hay límites sobre lo que puede mostrar o no. "Toda mi vida no es que la esté posteando a los cuatro vientos, pero todo [lo que muestro] es muy real. Nunca trato de fingir nada", sostuvo.

Mantener en equilibrio la vida artística y personal es todavía un reto para ella, que aceptó no haber "planeado" su éxito aunque una certeza la acompañaba desde el inicio. "Han sido años de probar, componer, descubrir si compongo sola... han sido cuatro años de caídas y levantadas, y al final estoy construyendo lo que siempre quise, que es mi propio sonido", dijo.

Si "Y te lo digo yo" ya ofrece una muestra de sus recursos musicales, ¿qué sigue? "El disco no ha terminado todavía", adelantó. Y es que, si bien este material no tiene artistas invitados, Nicole Favre reveló que "se viene una etapa muy linda de colaboraciones". Sus fans, no cabe duda, estarán atentos.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.