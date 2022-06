Nicole Favre es una cantautora peruana de 24 años y es la primera artista nacional en firmar con Universal Music México. | Fuente: Universal Music

El 2021 fue un año de ensueño para Nicole Favre ya que no solo lanzó su álbum debut “Y Te Lo Digo Yo”, sino que logró algo importante como artista peruana haciendo su carrera en México: abrir el concierto de Danna Paola.

Además, la joven promesa musical ha sido portada de distintas listas de Spotify hasta apareció en el Time Square. Por lo que ahora ha dado un nuevo paso hacia la consolidación de su carrera con “Mala Manía”, sencillo donde se hace acompañar por dos de los más grandes exponentes del rap mexicano Aczino y Sabino.

En conversación con RPP Noticias, Nicole Favre contó cómo nació esta colaboración que le hace ojitos al rap fusionándolo con el pop para reflexionar acerca de lo conflictos que suceden en pareja y que suelen convertirse en un ciclo de malestar que puede ser erradicado con algo de comunicación y buena voluntad.

Nicole Favre contó a RPP Noticias cómo fue la creación de "Mala manía", su nuevo tema con los raperos mexicanos Aczino y Sabino. | Fuente: RPP Noticias

Así se sumó Aczino a “Mala Manía” de Nicole Favre

“Mala manía” fue escrita por Nicole Favre hace aproximadamente un año y la peruana lo hizo pensando en que debía tener a un rapero, pero pensó en grande y soñó con colaborar con Aczino.

¿Cómo se dio? Pues ya habían trabajado juntos en “Ser o parecer”, la colaboración de Moderatto sobre las nuevas versiones de RBD. Sin embargo, su primer acercamiento fue cuando cantaron juntos en el Auditorio Nacional.

“Ahí fue la primera vez que conecté con Aczino. Yo también había escuchado de Sabino y su música, así que le mandamos mi canción al mánager de Aczino -que es el mismo que Sabino- y cuando la escuchan en el carro, le encantó y se unió. Fue lo máximo”, contó emocionada Nicole Favre.

El freestyler mexicano es considerado uno de los mejores MC en el mundo por lo que la artista peruana aseguró que fue un honor trabajar con él: “Sigo sin creerlo. Siempre que voy a Paseo de la Reforma en México todo el mundo escucha a Sabino y Aczino también y estoy agradecida que los dos se hayan querido sumar a mi canción”, agregó.

Nicole Favre y sus proyectos para este 2022

La artista peruana ha colaborado con grandes cantantes internacionales, pero también tiene pensado en trabajar con intérpretes nacionales, es más, es muy amiga de Jaze y está animándose a hacer freestyler.

“Hemos quedado en juntarnos a escribir. Me encanta el freestyle. Lo he intentado, soy pésima. Me ha salido una vez, pero es impresionante, no puedo. Me demoro de 3 a 5 horas en escribir una canción y lo de ellos es al instante. No tengo ese talento”, contó.

Por otro lado, Nicole Favre está alistando un par de shows aquí en Lima y se viene una colaboración con el artista español Antonio José. En ese sentido de explorar diferentes géneros, la peruana cree que siempre habrá opiniones y críticas, pero “nadie me puede decir para qué estoy hecha”.

“La música es así, me encanta experimentar, me gustan todos los géneros, con tal de tener mi esencia y mi huella en cada canción, lo seguiré haciendo”, sostuvo.

