Nicole Favre estrena su nueva canción "Mala manía" junto a los raperos mexicanos Aczino y Sabino. | Fuente: Twitter

Nicole Favre sigue dando pasos firmes en su carrera. Después de empezar el año con el estreno de su sencillo 'Repítelo' junto al astro de la música panameña Joey Montana, la intérprete peruana sorprendió a sus seguidores con el anuncio de 'Malamanía', su nueva canción junto los raperos mexicanos Aczino y Sabino.

El 2022 empezó a lo grande para Favre, luego de colaborar con Montana, videoclip que ya supera las 900 mil reproducciones en YouTube y los 700 mil streams en Spotify, la cantante colaboró con Moderatto y Aczino (esta se trató de la primera vez que trabajó con el rapero mexicano) para lanzar una nueva versión de 'Ser y parecer', hit de RBD que marcó la adolescencia de millones de fanáticos.

Además, el pasado 9 de marzo, la cantante cumplió uno de sus sueños al presentarse en el Auditorio Nacional de México ya que fue parte del show de Moderatto en el que junto al rapero interpretaron este tema.

El 2021 fue un gran año para Nicole Favre, quien además de lanzar su álbum debut 'Y Te Lo Digo Yo', logró metas que muchos sólo sueñan: abrir un concierto ‘sold out’ de Danna Paola, tocar en la Fórmula E en México y ser portada de la playlist EQUAL de Spotify, solo unos ejemplos de los hitos que alcanzó.

El primer disco de Nicole Favre

El pasado mes de julio, Nicole Favre estrenó su primer álbum 'Y te lo digo yo', que contiene canciones de diversos géneros, como pop, R&B, latin, urbano y baladas. Además, fue la primera peruana en ser firmada por la disquera Universal Music México.

A fines de 2020, la intérprete participó en el álbum navideño 'Eterna Navidad: Celebremos', en el que también colaboraron artistas como Alejandro Fernández, Danna Paola, Juanes, Gloria Trevi, Morat, entre otros.

Nicole Favre lanzó desde principios de año un total de cinco canciones, que también forman parte de su álbum debut. Este proyecto cuenta con la colaboración de productores destacados como Andy Clay, Andrés Saavedra y Julián Bernal.

En conversación con RPP Noticias, la artista dijo sobre su propuesta: "Es un álbum muy personal, yo he escrito todas mis canciones y lo que quiero comunicar es este sonido que estoy tratando de construir, original, propio, que es en lo que se basa mi proyecto musical entero".

