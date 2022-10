Samanez, Cruzcaiman, Dirk y Scarlet D’Carpio formarán parte del festival español Hispanidad 2022 | Fuente: Difusión | Fotógrafo: Giancarlo Aponte Fernandez

Samanez, es un joven cantautor cuzqueño de 22 años. Su carrera musical se inicia en el 2019 con el lanzamiento de su primer sencillo 'Ese verano', tema que comenzaría a distinguir su sonido como baladista. Con tres años de trayectoria profesional, se considera parte de la nueva generación de artistas y músicos peruanos que encontraron una oportunidad en los medios de comunicación alternativos.

"El mundo está cambiando, ahora distribuir música es una cosa totalmente diferente. Ya no es solamente la radio o la televisión, ahora las plataformas digitales y redes sociales permiten mostrar al mundo tu talento; son herramientas de mucha ayuda para los nuevos artistas", dijo a RPP Noticias.

El intérprete empezó a componer desde los 14 años y considera que su música es honesta porque nunca pretendió distribuirla, salvo a familia y amigos. Con la aparición de las redes sociales y plataformas digitales, entendió que más gente podía escucharlo y se atrevió a emprender una carrera musical cuando ya cursaba estudios de ingeniería mecatrónica.

"Yo creo que en Perú recién estamos construyendo una cultura que apoya a los artistas independientes. Esto es nuevo aquí; en sitios como México, España y Argentina la gente escucha a artistas más pequeños, incluso van a sus conciertos", expresó Samanez al referirse a los "nuevos sonidos peruanos" que ya están haciendo eco en festivales internacionales.

"Particularmente mi proyecto son las baladas, música más romántica. Yo voy más por el lado de mezclar instrumentos peruanos. Es la identidad sonora peruana con el género con el que me siento más cómodo, como la balada y el pop", detalló sobre su propuesta.





Lo nuevo de Perú en España

Samanez se presentará por primera vez España como parte del festival Hispanidad 2022. El artista compartirá escenario con Cruzcaiman, Dirk y Scarlet D'Carpio, artistas peruanos de su misma generación que han asumido la modernidad musical a su manera. Ellos viven en un momento cultural particular donde las tradiciones se proyectan al futuro y evidencian un grado de experimentación.

"Scarlet D'Carpio hace fusión de ritmos peruanos con música lírica y jazz, Cruzcaiman mezcla un ritmo más peruano con el pop; en cuanto a Dickvan, él apuesta por la fusión del pop con música afroperuana, la marinera y hasta la cumbia", precisó Samanez, que ya alista una colaboración con Wendy Sulca antes de fin de año. "Hay mucha propuesta de fusión, juntar música clásica peruana, criolla, andina, afroperuana con cosas más contemporáneas. Eso es más o menos lo que estamos llevando a España", finalizó.

Ellos son parte de '¡Perú Suena!', un atractivo proyecto que destaca la nueva música peruana. La presentación se realizará el 10 de octubre en el Teatro Apolo de Barcelona bajo la dirección de Julio Veramendi; los artistas estarán acompañados por una banda de talentos nacionales como Helen Zamudio, Diego García, Mateo Vásquez y Moisés Lobatón.



Cruzcaiman

Conformado por Adrián Mora y Paul Sáenz, nació en salones de clases universitarias y vio su primer fruto con el single 'Quiero'. Incorporando las sonoridades de la música tradicional afroperuana y el R&B, el dúo explora el contraste entre la melancolía de las relaciones fallidas y la fiesta inherente al género mismo, creando nuevas mixturas de sensaciones y abriendo las puertas de su camino de autodescubrimiento musical.

Esta línea ha sido seguida por su segundo single 'Ausente', donde experimentan sonidos y patrones del mundo urbano. Cruzcaiman lanzará en los próximos meses dos temas explorando la coexistencia con el mundo de la música electrónica en 'Cálmame' y los matices del hip hop/R&B en 'Le Dije a Papá' junto a Daniel Bazán Jr.

Dirk

Cantautor y guitarrista limeño de 22 años, perfila su sello musical fusionando el pop con ritmos criollos peruanos y música contemporánea. Con estudios en el Liverpool Institute for Performing Arts (Inglaterra) actualmente cursa en Miami el programa de producción musical en el Abbey Road Institute.

En 2020, estrenó su álbum en inglés 'Before, Meanwhile & After' y este 2022, lanzó con ADA Latin su primer disco en español 'Pisando Tierra' fusionando el festejo, landó, vals y la marinera norteña entre otros géneros con el pop. El sencillo 'Cuando tú pienses en mí', es un festejo rock que posiciona a este género afroperuano como el protagonista de su contenido. El álbum fue coproducido por Dirk y Franjo Antich, y cuenta con las colaboraciones de Mayacha en 'Verano' y de Bastián Guija en 'NVM (La Chiclayanita)'.

Scarlet D'Carpio

Es compositora, soprano lírica y productora musical. Se considera la nueva voz de la escena peruana de un género musical que extrae la esencia de la música andina y los ritmos afroperuanos para combinarlos con el estilo clásico. Estudió música en la Universidad de Irvine en California.

En 2019, estrenó su primer EP 'Voices of the Andes' una serie de reinterpretaciones de clásicos del folklore peruano; en el 2021, lanzó su segundo EP 'Peru with an African Heart' en el que toma clásicos del cancionero criollo peruano para intervenirlos con punteos de guitarra eléctrica y acordes de jazz. En su single 'Tu Herencia' se escucha los coros de 'Xanahari', con versos de su autoría. Scarlet se ha presentado en la Basílica del Convento de Santo Domingo y en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.