Pochi Marambio muestra el reconocimiento otorgado por ASCAP por participar en canción de Camila Cabello | Fuente: Instagram

Ya está en sus manos. El músico peruano Pochi Marambio mostró la placa de reconocimiento otorgada por American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) por su participación y aporte musical en el tema “My oh my” de Camila Cabello.

Esta distinción es entregada a las producciones musicales más difundidas en el año. A la fecha el tema tiene más de 14.5 millones de reproducciones y según el periódico “The Sun” este tema se ha colocado como “una secuela del éxito global de Havana”.

Pochi Marambio es uno de los siete autores/compositores que aparece en los créditos de la canción . “My oh my” pertenece al disco “Romance” de Camila Cabello y es una mezcla de sonidos pop, R&B, pop-rap ya que tiene como invitado al rapero DaBaby.

“Aquí la foto de la placa de American Society of Composers, Authors & Publishers (ASCAP) 2021, que honra a nuestro Pochi por una de las canciones de mayor difusión en el 2020: My Oh My, del álbum Romance, de la cantante Camila Cabello”, publicaron en la cuenta oficial de Pochi Marambio.

La polémica

En una entrevista con RPP Noticias en el mes de abril, el músico peruano aclaró sobre los rumores de plagio ya que la canción de Camila Cabello tiene una tonada similar a la de “Llaman a la puerta” del cantante de Tierra Sur .

“algunos fans y seguidores de mi banda vieron el parecido y se adelantaron a hablar de un plagio sin consultar”. Aunque su respuesta hacia lo ocurrido no fue clara en un inicio, Pochi Marambio es uno de los nombres que aparece en los créditos.

“Todo estaba conversado”, dijo sobre su participación en el tema de Camila Cabello. “Lo que contesté fue que se fijen en los créditos, allí está mi nombre y el de mi asociación. (…) Mi nombre está entre siete compositores y autores. La tonada es mía, pero hay varias letras allí, con raperos”.





