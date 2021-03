Pochi Marambio recibe reconocimiento de ASCAP por participar en "My Oh My", de Camila Cabello. | Fuente: Instagram

A finales del 2019, un tema de Camila Cabello llamó la atención de los seguidores del músico peruano Pochi Marambio. Inicialmente, se especulaba sobre un supuesto plagio de “Llaman a la puerta”, pero esto fue negado por él y ahora es reconocido desde ASCAP, en Estados Unidos, por su participación en “My Oh My”.

En conversación con RPP Noticias, el cantante de Tierra Sur indicó que “algunos fans y seguidores de mi banda vieron el parecido y se adelantaron a hablar de un plagio sin consultar”. Aunque su respuesta hacia lo ocurrido no fue clara en un inicio, Pochi Marambio es uno de los siete nombres que aparece en los créditos.

“Todo estaba conversado”, dijo sobre su participación en el tema de Camila Cabello. “Lo que contesté fue que se fijen en los créditos, allí está mi nombre y el de mi asociación. (…) Mi nombre está entre siete compositores y autores. La tonada es mía, pero hay varias letras allí, con raperos”.

Pochi Marambio explica que este reconocimiento de American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) viene por las producciones musicales más difundidas en el año y no significa que recién es considerado entre los compositores de “My Oh My”, ya que él mismo incluyó el ritmo de “Llaman a la puerta” en la canción.

“Esta es una premiación sobre la música difundida el año pasado. A mí me ha escrito la misma productora de ella en Estados Unidos”, agregó. Actualmente, el compositor nacional se encuentra registrado en APDAYC, que forma parte de la asociación estadounidense: “Si no hubiera pandemia, podría ir a la ceremonia”.

No fue un plagio de “Llaman a la puerta”

En ese sentido, Pochi Marambio asegura a este medio que se comunicaron con él por medio de su representante para particiapr en el tema de Camila Cabello y, en tiempos de tecnóloga, sería muy complicado hacer plagios de otras canciones sin que repercuta negativamente en el trabajo del artista.

“Hay muchísima más comunicación que antes. Igual, para descubrir parecido e intervención de una canción en otra… es bien fácil. Es bien raro hacer plagios”, admite. “Fue solamente un lado un poco incómodo que haya esas malas intenciones [de acusar por un supuesto plagio]”.

