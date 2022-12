Este 2022, artistas nacionales lanzaron grandes trabajos que es necesario destacar | Fuente: Composición RPP

Desde hace ya algunos años, la escena del pop y rock nacional ha ido creciendo gracias a la gestión de sellos independientes. Esto ha permitido que haya una gran variedad de propuestas musicales sumamente interesantes. Esto se hace más notorio en la proliferación de festivales de gran convocatoria o más focalizados donde asistimos a una actualización constante del sonido de sabor nacional.

Este 2022 ha sido un año de grandes lanzamientos: desde el retorno de grupos con nuevos trabajos muy esperados, hasta discos debut que han colmado las expectativas. La gran variedad de ritmos y la fusión experimental han marcado la pauta, recordándonos que, justamente, nuestra identidad nacional tiene a la fusión como bandera.

10. Lunarians At The Nimbus - Lunarians At The Nimbus

Desde Cerro de Pasco llega Lunarians At The Nimbus con su disco debut homónimo. Son 8 pistas que transitan por el post punk, el shoegaze y varios toques industriales. Una banda con un sonido bien elaborado que no hay que perder de vista.

Canciones clave:

La oscura 'Anabela del Vosque' y la neo psicodélica 'Somnias que Estallan'.

9. Vilchez Huamán - Baila o Muere

Vilchez Huamán es el proyecto musical del artista plástico Ricardo Wiesse Hamann. Su tercer álbum "Baila o Muere" es una fusión muy bien lograda de post punk, synth pop, EBM y toques latinos. Una clara muestra de que la oscuridad puede ser sumamente bailable.

Canciones clave:

La sombría 'Caballos' y la irresistible 'Baila o Muere'

8. Resplandor – Tristeza

Con una carrera que puede rastrearse desde los 90, el dúo integrado por Antonio Zelada y Aracelli Fernández nos trae otra joya resultante de su sonido dream pop, shoegaze y post rock. El álbum fue producido por Robin Guthrie (Cocteau Twins) y masterizado por Simon Scott (Slowdive). Calidad garantizada.

Canciones clave:

'Tristeza' y 'Silencio' son dos muestras claras del viaje sonoro que propone este trabajo.

7. Varsovia – Diseñar y Destruir

Ocho años después de su álbum debut, el trío integrado por Dante Gonzales (sintetizadores), Fernando Pinzás (sintetizadores) y Sheri Corleone (guitarra, voz) nos traen otro disco visceral que transita por el EBM, el rock industrial, el dark wave, el punk y el krautrock. Las letras de temática política mezcladas con su sonido crudo no dejan indiferente a nadie.

Canciones clave:

'Hablemos claramente' con su sample de Juan Velasco Alvarado, y la irónica 'Obedecer sin cuestionar'.

6. Santa Madero - Ya Tengo Nostalgia por Conversaciones que Tuve Ayer

El trío con base de operaciones en Chaclacayo nos trae un álbum debut que colma con creces las expectativas tras la publicación de sus sencillos previos. "Ya Tengo Nostalgia por Conversaciones que Tuve Ayer" es un ejercicio de indie pop con bastantes guiños ochenteros que suena juguetón y emocional, con letras sobre historias tan cotidianas que es imposible no sentirse identificado.

Canciones clave:

'Puaj!' con esas melodías a lo Mecano, y la sentimental 'En nombre de todos mis encantos'.

5. Aeropajitas – Alma Rota

La banda emblemática del rock noventero nacional regresa con el álbum "Alma Rota", un disco con letras que exudan rebeldía, inconformismo ante la realidad, crudeza pero también bastante optimismo. Todo esto en clave punk y rock'n roll festivo y, a la vez, directo a la cara.

Canciones clave:

'Aún sigo de pie' y 'Los Desaparecidos'.

4. Suerte Campeón - El Mundo es un Lugar Horrible con Detalles Hermosos

Probablemente, uno de los actos indies locales de mayor proyección internacional. Suerte Campeón es un quinteto limeño que para éste, su segundo álbum, se ha rodeado de invitados de lujo como Los Planetas y Axolotes Mexicanos, además del guitarrista nacional Charlie Parra del Riego.

"El Mundo es un Lugar Horrible con Detalles Hermosos" es un título que resume muy bien ese pesimismo cínico, pero divertido que envuelve la propuesta artística del grupo. Diez canciones frescas con algunos ganchos melódicos que hacen recordar a Blur o a Vampire Weekend, y letras para que los post adolescentes y jóvenes recientes se sientan acompañados (y comprendidos) en sus momentos de mayor frustración.

Canciones clave:

'Los Sueños que Nunca Se Nos Cumplieron' y 'Tengo un Amigo' con los españoles Los Planetas.

3. Alias La Gringa – Lolas al Aire

8 canciones y menos de 20 minutos bastaron y sobraron para que la energía de este cuarteto femenino me explote en los oídos con su punk garagero y visceral. ¡Qué tremendo disco! Provenientes de Arequipa, Alias La Gringa reactualiza el sonido primitivo de bandas como The Stooges, MC5 o Patti Smith, con letras sórdidas, desquiciadas, pero a la vez divertidas.

Canciones clave:

'Todo Me Da Vueltas' y la psicodelia rockanrolera de 'Blues Animal'

2. Catervas - Laberinto

Cuatro años después de su último disco, Catervas regresa con "Laberinto", un álbum gestado durante la pandemia cuyo sonido transita entre la ensoñación y la melancolía. Psicodelia, synth pop, shoegaze y dream pop son algunos de los elementos que dan forma a la atmósfera envolvente del disco producido por Mario Silvania. Un trabajo de gran calidad sonora.

Canciones clave:

La imprescindible 'Laberinto' y la experimental 'Melomaniac'.

1. La Zorra Zapata – Acantilados

La Zorra Zapata es el proyecto musical de la artista plástica y actriz Nuria Zapata y el bajista Guillermo Saldaña. En su segundo trabajo, "Acantilados", deja de lado el sonido pop minimalista de su primer álbum y se adentra en la experimentación sonora. Lo resultante es un disco atmosférico, introspectivo, con percusiones landó y letras que rebosan sentimiento. Si el Kid A se hubiera hecho por mentes peruanas, sonaría similar, pero no mejor ¡Tremendo disco!

Canciones clave:

'Podría' en colaboración con Gala Brie, la etérea 'María' y la espectacular fusión afro/indie de 'Sigo Dormida' con La Lá