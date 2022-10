Varsovia, la banda peruana de synth punk, vuelve a sonar con fuerza con su segundo disco | Fuente: Facebook Varsovia

Hablar de la banda Varsovia es hablar de una banda única en su estilo en la escena underground limeña, no solo por el sonido que la caracteriza; sino por la gran calidad de su trabajo y sus letras, que dicen mucho en líneas, por lo general, breves. Su canción más larga dura poco más de cinco minutos, pero es un viaje solo para oídos entrenados.

La banda cultiva un estilo que transita por el EBM, el rock industrial, el dark wave, el punk y el krautrock, por tratar de dar algunas coordenadas. Conformada por Dante Gonzales (sintetizadores), Fernando Pinzás (sintetizadores) y Sheri Corleone (guitarra, voz), este mes de octubre presentaron su segundo álbum, Diseñar y Destruir.

RPP Noticias conversó con Varsovia acerca de ese reciente trabajo discográfico que representa un paso adelante en la evolución de su sonido. Pero, ojo, si eres de las personas que toca el agua antes de sumergirse en ella, este disco no es para tus oídos.

"Diseñar y Destruir" llegó tras el retorno de Sheri Corleone, su vocalista original | Fuente: Varsovia

Varsovia: 10 años abriéndose camino

El año 2019 fue clave para Varsovia: su canción Ellos quieren sangre, de su primer disco Recursos Inhumanos, se convirtió en parte del soundtrack de la serie Los Spookys, producida por la cadena HBO. Fue la primera banda peruana en llegar a esa cadena televisiva y su tema se hizo conocido en todo el continente.



Aunque ese fue un importante hito para ellos, la banda llevaba desde el 2012 abriéndose camino en el circuito underground nacional.

Fernando: "La primera conexión para hacer música fue con Dante. En un momento, a través de un amigo en común, lo busqué porque quería que me explique cómo usar un sintetizador (…) Dante, desde esa época, era ya toda una eminencia. Te hablo de 2011, 2012. Primero, entre los dos comenzamos a tocar, a ensayar, teníamos ideas de canciones, algunas letras. Queríamos hacer un estilo distinto, mezcla de sintetizadores con algo punk, minimalista, más agresivo".

Dante: "El primer tema que grabamos fue justamente un cóver para un tributo a Ramones. En esa época, no teníamos vocalista. Fernando venía con una idea con un sonido synth punk, algo que nunca había hecho antes y que creo que en Lima tampoco se hacía (…) Vino el tributo a Ramones, que fue el primer tema que grabamos con Sheri (...) y funcionó y, a partir de eso, decidimos probar con temas propios y ahora estamos aquí".

Sheri: "Es una versión súper interesante de Ramones en versión electrónica. A mí me encanta".

Vale decir que fue durante esos primeros encuentros del trío en que surgió la cuestión del nombre para la banda. Y aunque Varsovia puede remitir a Joy División, ellos aseguran que el legendario grupo mancuniano tuvo poco o nada que ver con su elección.

Dante: "Varsovia denota a algo lejano, algo frío. (Elegimos el nombre) más que todo por la estética y por la palabra en sí, no tanto por Joy Division".

Fernando: "Sonaba bien, barajamos varios nombres como todo grupo. Y le dije a Sheri: 'y qué tal Varsovia'. Sonaba bien, la palabra tiene una fonética bastante fuerte".

Sheri: "Y Banana Split, la verdad que no tenía que ver con nada. No funcionaba (risas)".

Ya bautizados con el nombre, en el 2014 llegaría su primer álbum, Recursos Inhumanos, bajo el sello Buh Records. El disco enarbolaba por lo alto la característica principal de la banda: el uso de sintetizadores analógicos, con ritmos agresivos y la voz de Sheri sonando desafiante, descarnada y tétrica.

"No somos panfletarios, solo queremos que la gente se cuestione cosas"

Una característica que también resalta en Varsovia son los temas presentes en sus letras. Recursos Inhumanos y su reciente disco, Diseñar y Destruir, abordan hechos de la realidad política nacional tales como el terrorismo, la represión, el autoritarismo o la crisis social, flagelos que marcaron la década de los 80, pero que, según percibe la banda, persisten en la actualidad.

Dante: "La estética del primer álbum como que tiene a la muerte en su denominador común en varios aspectos. Y en esta segunda producción como que es destruir, es explosión, derribar algo (...) Los temas, por mucho que hayan tenido inspiración en décadas anteriores, son factores que siguen vigentes por todo lo que sucede. Hay violencia diaria, hay un montón de desigualdad y problemas sociales, siempre".

Fernando: "Nuestras letras hablan de rebelarte ante la opresión, de cualquier tipo que sea, político, cultural, etc. Rebelarte ante las tiranías, ser tú mismo, enfrentarte al sistema como tú puedas hacerlo, porque no somos panfletarios, tampoco. Destruir de manera simbólica (…), un poco reafirmar esa libertad. Y el cuestionamiento al poder ha sido constante en todas nuestras letras".

Sheri: "Problemas políticos ha habido desde que la sociedad existe y ahora hay una explosión, hay una locura política en todo el mundo. Entonces no deja de ser un tema vigente y me imagino que seguirá siendo un tema vigente por largos años".

Fernando: "Creo que no somos un grupo panfletario o de protesta. Me gustan los artistas y compositores que expresan una manifestación política, pero no me gustan los que se suben “al coche” o lo hacen de una manera muy evidente, muy panfletaria. Desconfío un poco de ese tipo de letras, de autores, de compositores. Creo que nuestras letras juegan en un nivel de ambigüedad que las hacen válidas tanto para lo que pasó en los 80 como para la situación actual".

El tema político ha sido una constante en las dos producciones de Varsovia | Fuente: Varsovia

En Varsovia, el principal compositor de las letras es Fernando; sin embargo, en lo que respecta a lo musical, los aportes de los tres han sido fundamentales en la arquitectura de su sonido.

Fernando: "Las letras las hago yo y las incluimos como canción en las bases electrónicas o los jammins que hacemos (...) La música siempre ha sido una chamba entre los tres. A veces también viene alguien con una idea más o menos estructurada, cada uno aporta distintos elementos y la redondeamos. Sheri, por ejemplo, le mete guitarras. Al primer disco le metió osciladores, ruidos, no solo la voz principal sino también las disonancias".

Sheri: "En general, es super interesante lo que ocurre en el estudio, porque los tres tenemos mucho en común. Pero, al mismo tiempo, nos vamos para otros extremos de música y eso converge de una forma súper natural y creo que eso se siente en este disco, esa convergencia, esa conexión entre los tres, bien cool y natural".

Dante: "Cuando ensayamos juntos, procesamos mucho las percusiones. Las cajas de ritmo las pasamos por pedal. Tratamos de que sea cual guitarrista que agarra su pedal y experimenta con su guitarra, así lo hacemos con los sintetizadores. Y una vez que tiene un color, se graba nomás (...) Los tres hemos decidido sobre el sonido final"





Próximos pasos

Ocho años pasaron entre el lanzamiento del primer y el segundo álbum ¿Volveremos a esperar tanto por una tercera placa de Varsovia? Por ahora, el trío está enfocado en la recepción de Diseñar y Destruir.

Sheri: "No pensamos nada. Oscilan ideas y cosas así, pero ahí nos mantenemos, tranqui, hasta que sea algo más claro, para explotar, para sorprender".

Dante: "Ha habido una diferencia entre este álbum y el anterior y eso me parece grato, porque se nota que hay un cambio de sonido. Si hay un posible tercer álbum, yo creo que debería marcar una diferencia entre el segundo y el primero. Es como un reto también, el no repetir las mismas formulas solo por sacar un disco rápidamente".

Fernando: "Los tres tenemos proyectos musicales paralelos, personales y es un poco complicado que nuestros tiempos coincidan. Pensar en un tercer disco sería genial, pero tranqui, no tenemos una presión como otros grupos (…) Dejamos que las cosas fluyan y pensamos en el presente, en lo que tenemos que hacer ahora que es tocar juntos después de 7 años".

Dante: "Tocar y divertirnos. Creo que hay que divertirse haciendo lo que nos gusta".

Sheri: "Claro que sí, diversión, ante todo".

Por lo pronto, los amantes del sonido de Varsovia pueden disfrutar la presentación oficial en vivo de Diseñar y Destruir el próximo 4 de noviembre en jirón Caylloma 660, Cercado de Lima. La fiesta/concierto arrancará a las 9:00 p.m., y tendrá como invitadas a las bandas nacionales Impulso Perverso y Necrosante.