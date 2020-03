Me empecé a desesperar con tanta gente que no respeta el aislamiento social, y lamenté mucho no poder cantar justo ahora. Pucha madre. Quería entonar algún mensaje que ayude a que la gente PIENSE y no salga de sus casas. Pero físicamente no podía. Sin embargo tengo amigos que cantan muy bien y encima con mucho carisma. Así que Raul Romero me prestó su voz para interpretar la nueva letra que escribí de ”Cuando Pienses en Volver”, y le salió tan bonito, que me sentí cantándoles de nuevo !!! Ojalá Raulito consigamos juntos que todos los peruanos se queden en sus casas. Gracias por tu voz hermano !!! Compartan urgentemente por favor 🙏🏼 Buenos días amigos y feliz inicio de semana para todos !!!