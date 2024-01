Rossy War: "La tecnocumbia y yo seguimos vigentes, gracias a que los jóvenes bailan mis canciones"

Nacional Rossy War recuerda cuando cantaba en la calles de Madre de Dios junto a su padre.

La cantante peruana Rossy War, una de las máximas exponentes de la tecnocumbia, acaba de estrenar una nueva canción, titulada Facturar para olvidar.

A pesar de que inició su carrera en los años noventa, la intérprete natural de Madre de Dios continúa vigente y no puede creer que ahora sean los jóvenes quienes coreen sus canciones.

"Yo ni siquiera me di cuenta de que me volví famosa. Me sentía siempre como cuando actuaba en Puerto Maldonado, con mi papá, y cantaba rancheras en la calle, y los turistas me daban dinero. Así llegaba a casa con algo de plata. Ahora, cuando salgo al escenario, me perdía y me decía “¿Esto es real?” y pensaba en cómo pasó esto. Antes salía normal a la calle, ahora son fotos", dijo en el programa En Escena, de RPP.

Cuando estuvo en el festival Selvámonos, Rossy War compartió escenario con grupos que tienen experiencia como Los Mirlos y también con jóvenes talentos, como Milena Warton. Sin embargo, tenía miedo de que los asistentes, en su mayoría adolescentes, no cantes sus temas como Que te perdone Dios o Baste de pedir perdón.

“Lloré cuando estuve ahí porque vi tanta gente joven bailando mis canciones. Al momento de actuar, tenía nervios porque tenía miedo de que no me conozcan, y cuando él (Tito Mauri) salió, todos gritaban '¡Tito!' Y después gritaban por mí”, comentó emocionada. "Cuando vamos a los eventos, jóvenes que son seguidores de Rossy, van con sus fotos de ellos de niños con sus papás en mis conciertos. Hasta tienen fotos vestidos de Rossy", agregó su esposo quien es su mánager, compositor y productor.

Fórmula del amor

"El amor que nos tenemos es tan grande que puede superar todo lo que venga", comentó Rossy War, quien ve como un plus tener a su esposo, Tito Mauri, como su mano derecha. "Hemos pasado cosas duras, pero las hemos enfrentado juntos", aseguró.

"De eso se trata una pareja, de salir adelante juntos. Si quieres arreglar las cosas, si arriesgas, saldrán adelante", sostuvo la cantante de tecno cumbia. Por otro lado, Mauri confesó que es importante aceptar a tu pareja, porque "no existe la pareja perfecta".

