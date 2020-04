Ruby Palomino realiza presentación benéfica por los niños de Carabayllo. | Fuente: Instagram

Ruby Palomino, ganadora del concurso “La Voz Perú”, en medio de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, realizará un concierto desde casa y vía streaming gracias a la plataforma www.joinnus.com.

La cantautora, busca acercarse a sus seguidores para compartir mucha música y un mensaje de esperanza en estos tiempos difíciles. El evento, que ha sido denominado “En vivo con Ruby Palomino por los Niños de Carabayllo”, se llevará a cabo este domingo 5 de abril a las 9:00PM (hora Perú). El costo de la entrada (derecho de conexión), es solo de S/.5 soles y todo lo recaudado será donado para el Centro de Terapia infantil Michael Murphy “Yo tengo un sueño” ubicado en dicho distrito.

“El fin siempre es ayudar. Se que la situación actual está afectando el trabajo de muchas personas, pero hay quienes necesitan mucho más que uno. En estos momentos, la música es un valioso instrumento de unión, de trasformación y de amor. Hoy más que nunca, en estos duros momentos, busquemos las herramientas para ser felices. Que toda la música alegre nuestros corazones y nos permita ser sensibles ante su poder”, manifestó Ruby Palomino quien como muchos artistas, que pertenecen al sector musical, han paralizados sus presentaciones por el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno del Perú.

Ruby Palomino, quien acababa de lanzar su último sencillo y videoclip “La vida es una”, ha preparado un repertorio especial para esta ocasión, en la que cantará sus temas en formato completo y hará un repaso por muchas canciones que su público ha podido apreciar en todos sus shows.

“En estos tiempos difíciles la música y el don de cantar me dan una oportunidad para poder ayudar con algo así sea lo mínimo y espero que todos y todas se puedan sumar a esta noble causa. El conjunto de niños con habilidades especiales y con familias en extrema pobreza, es un grupo por el que nuestra sociedad y el Estado no se preocupa mucho, por no decir nada, pero siempre hay ángeles cómo está asociación que les brinda una mano y lo que podemos hacer es ayudarlos a ayudar”, enfatizó nuestra exponente.