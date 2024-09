Músicos de Sonia Morales sufrieron accidente vehicular en Áncash: "Chocamos contra un tráiler"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un gran susto pasaron los músicos de la cantante folclórica Sonia Morales después de sufrir un accidente. El hecho ocurrió en Áncash cuando la miniván que los transportaba chocó contra un tráiler dejando a algunos de los integrantes con heridas leves.

"Los chicos han resultado con golpes, lesiones, pero nada grave. Todos recibieron atención médica y ya se encuentran en sus respectivos domicilos con sus seres queridos", mencionó la intérprete de Dónde estás amor a Extra. Producto de la colisión, la mayoría de sus instrumentos "están inservibles": "Vamos a tener que comprar nuevos equipos para los shows que se nos vienen", agregó.



Tras ello, Sonia Morales recurrió a su cuenta de Facebook para compartir un comunicado sobre lo que pasó cuando iban de camino a una presentación en Chavín. "Agradezco profundamente a Dios por protegernos siempre. Tuvimos un accidente de tránsito que fue leve y no tuvo consecuencias fatales. Yo me encontraba en otro vehículo y me encuentro bien", precisó.

Asimismo, dio detalles de lo que fue el accidente: "Ocurrió en una curva donde había un tráiler detenido sin ninguna señal de seguridad, como conos de advertencia. Nuestro chofer, al dar la vuelta, no pudo evitar encontrarse con el tráiler, lo que resultó en el impacto". Finalmente, agradeció el apoyo de sus seguidores: "Espero verlos muy pronto en nuestros próximos eventos".

Sonia Morales resultó ilesa de accidente en Tacna

En mayo de 2014, la intérprete vernacular Sonia Morales salió ilesa de un accidente, luego de que el escenario donde se encontraba interpretando sus canciones, se derrumbara en Tacna, dejando heridos a los organizadores de una conocida festividad religiosa.

La figura lamentó la situación e instó a reforzar las medidas de seguridad en los escenarios, "sobre todo porque son personas las que suben. Es una pena que se hayan registrado heridos. Hago votos por su pronta recuperación y agradezco a Dios que resulté ilesa". Morales era la artista invitada en la celebración religiosa del Señor de Huaylillas y narró que el accidente ocurrió al promediar las diez de la noche, cuando el recinto se encontraba abarrotado de cerca de diez mil personas.

"Me siento reconfortada por la preocupación que han mostrado mis seguidores al saber lo sucedido y de todos aquellos que se han preocupado por mi salud", añadió.

