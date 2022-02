Stephanie Valenzuela y Osmani García estrenaron un nuevo tema. | Fuente: Difusión

A casi un año de su último lanzamiento musical, Stephanie Valenzuela regresa a la música con un nuevo tema: "Baila". Esta vez, a la voz de la artista peruana, se une la del reggaetonero cubano Osmani García, conocido por sus éxitos "El taxi" y "Pizza aré".

El nuevo sencillo de Valenzuela, estrenado bajo el sello discográfico Heat Records Miami, viene acompañado de un videoclip. Tanto la canción como el material audiovisual fueron producidos en Miami (EE.UU.) por el reconocido productor peruano Jaime Cuadra.

En los arreglos del tema estuvo a cargo Lalo Paredes, mientras que la producción ejecutiva fue encabezada por Leandro Bolaños.

Como se sabe, Stephanie Valenzuela viene radicando desde hace algunos años en México, país en el que busca abrirse paso como cantante y estrella televisiva. Recientemente, participó en "La casa de los famosos", un 'reality' de la cadena Telemundo.

Stephanie Valenzuela sobre "Baila": "Nos habla de dejar todo el tiempo malo atrás"



Sobre su nuevo sencillo, Stephani Valenzuela contó en un comunicado de prensa que Jaime Cuadra y el equipo de Heat Records Miami fueron quienes la contactaron para participar en el proyecto junto a Osmani García.

"Me pareció una muy buena oportunidad para seguir creciendo en mi carrera musical. Este 'single' nos habla de dejar todo el tiempo malo atrás y con coraje poner buena cara y ser positivos con miras al futuro. Creo que justamente es lo que necesitamos ahora", comentó.

Asimismo, afirmó estar segura de "que esta canción pondrá a bailar a todas las generaciones por su letra y ritmo contagiante".

‘’Baila'' ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, mientras que su videoclip también está en las redes oficiales de Stephanie Valenzuela y Osmani García.

Los sencillos de Stephanie Valenzuela

"El perdón" fue la última canción que Stephanie Valenzuela lanzó en marzo de 2021, a raíz del episodio de agresión por el que atravesó durante su relación con el actor Eleazar Gómez, a quien la justicia mexicana declaró culpable por violencia familiar.

Después del estreno de aquel tema, quedó pendiente de terminar su EP de cumbias, entre las que se conocen "La cumbia de los infieles" y "La cumbia de despedida". Sin embargo, debido a su participación en "La casa de los famosos", donde fue eliminada, su carrera musical quedó en pausa.

No obstante, este 2022 Stephanie Valenzuela vuelve a la carga con "Baila". Además de las canciones mencionadas, también ha lanzado otros tres sencillos: "Intocable", "Fría" y "Algo enfermizo". Todos están disponibles en YouTube.





