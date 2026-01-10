Steve Harris, líder de Iron Maiden: “No nos quedan muchos años, así que cada concierto es sagrado”

A los 69 años, Steve Harris, líder y fundador de Iron Maiden, habló sobre el final de la legendaria banda metalera, que la pasada Navidad celebró su 50 aniversario de fundación.

Pese a que los integrantes de la agrupación están en pleno estado de forma, el paso inexorable del tiempo hace imposible no pensar en un futuro en el que ‘La Doncella’ tenga que decirle adiós a la música.

En entrevista con Metal Hammer, dijo que actualmente Iron Maiden está disfrutando mucho de sus giras, ya sea con material nuevo o con un setlist basado en sus clásicos.

“Podemos hacer una gira con material nuevo y, luego, volver a tocar el material antiguo. Si tenemos un nuevo álbum, nunca nos da miedo tocar temas de él. Creo que es importante hacerlo; creo que es una gran parte de cómo hemos podido seguir como lo hemos hecho”, manifestó.

“Pero mientras lo disfrutemos, eso es lo principal. Como dijo Bruce (Dickinson), probablemente lo estemos disfrutando más que nunca, porque no nos quedan muchos años, así que cada concierto es sagrado. Uno tiende a apreciarlo aún más”, sentenció.

Al ser consultado sobre si alguna vez pensó en que el proyecto que fundó en la Navidad de 1975 llegaría tan lejos, Steve Harris respondió: “No, claro que no. Uno no piensa así, sobre todo en aquel entonces. Pero seguimos haciéndolo, y estamos contentos de seguir haciéndolo. Seguiremos haciéndolo mientras podamos”.



"We’ve not got too many years left so every gig is sacred...you appreciate it more." Iron Maiden legend Steve Harris on 50 years of heavy metal - and what comes next https://t.co/HM11ZmXDJM — Metal Hammer (@MetalHammer) January 10, 2026

¿Un gran concierto de despedida?

En otro momento, se le preguntó a Steve Harris sobre la posibilidad de que Iron Maiden organice un gran concierto de despedida, como el festival Back to the Beginning, que en 2025 marcó el final de la carrera de Ozzy Osbourne y Black Sabbath.

“No lo sé. (...) Parece que a algunos les gustaría que sucediera, pero no lo sé. Ya veremos”, manifestó el fundador de ‘La Doncella’.

Los integrantes de Iron Maiden se encuentran actualmente en unas merecidas vacaciones, hasta mayo próximo, cuando inicien en Grecia la gira mundial Run For Your Lives World Tour 2026.

En su tour mundial, la legendaria banda metalera incluirá una parada en Perú. ‘La Doncella’ se presentará en el Estadio Nacional de Lima el próximo 17 de octubre. Las entradas para este esperado recital ya están a la venta.

