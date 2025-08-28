Studio Sessions: Zen sorprende con una versión rockera de 'Watermelon Sugar', el éxito de Harry Styles

La banda peruana participó en Studio Sessions con un set cargado de rock, donde reinterpretó el hit de Harry Styles y presentó una pequeña muestra de su propio repertorio.

Zen volvió a sorprender con su energía y los poderosa voz de Jhovan Tomasevich en la más reciente edición de Studio Sessions, el espacio digital de Studio92 en coproducción con NTV Música. En esta ocasión, la banda de rock alternativo asumió un reto especial: versionar Watermelon Sugar, uno de los mayores éxitos del británico Harry Styles.

“Estoy muy contento, va a estar bonita esta sesión”, comentó Jhovan, vocalista de la agrupación, que junto a Alec Marambio (guitarra), Noel Marambio (bajo) y Hans Menacho (batería) ha logrado consolidar a Zen como una de las bandas más representativas del rock alternativo peruano, con más de dos décadas de trayectoria.

Entre los temas más recordados de Zen destacan 'Sol', 'Quédate' y 'Desaparecer', himnos del rock peruano.Fuente: Maritza Méndez Richardson

Zen Gutiérrez en Studio Sessions

En entregas anteriores, Studio Sessions presentó a Amy Gutiérrez con una potente versión de Dangerous Woman de Ariana Grande, a Nicole Zignago interpretando Taste de Sabrina Carpenter y a los Hermanos Yaipén, quienes sorprendieron al transformar Nunca te haré llorar de Backstreet Boys en una cumbia.

Esta vez, Zen fue el protagonista con un set especial que abrió con Sol, tema de su álbum debut de 2002 y uno de los más emblemáticos de su discografía. Luego interpretaron Labios rotos, su más reciente sencillo estrenado en junio, y cerraron con una poderosa versión rockera de Watermelon Sugar, el éxito de Harry Styles.

Zen está formada por Jhovan Tomasevich (voz), Alec Marambio (guitarra), Noel Marambio (bajo) y Hans Menacho (batería).Fuente: Maritza Méndez Richardson

Zen, referentes del rock alternativo peruano

Zen se formó en 2001 y desde entonces ha dejado una marca importante en la escena musical peruana. Integrada originalmente por Jhovan Tomasevich (voz), Alec Marambio (guitarra), Diego Larrañaga (bajo, reemplazado en 2005 por Noel Marambio) y Giorgio Bertoli (batería), hoy la banda cuenta con Hans Menacho en la batería.

Tras el lanzamiento de su exitoso disco debut en 2002, la agrupación llamó la atención de medios nacionales e internacionales. MTV los nominó a los Premios MTV Latinoamérica en 2003 en la categoría Mejor Artista Nuevo. También participaron en importantes festivales como la primera edición del Rock and Pop, realizaron giras nacionales como Rockpa Purinam Tim Tour y compartieron escenario con bandas importantes como Soul Asylum.

En 2009 hicieron una pausa para dar paso a proyectos individuales, pero en 2013 retomaron actividades y regresaron con nuevas canciones que dieron forma al disco Aquí y ahora.

