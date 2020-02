Susana Baca se sumó a la lucha contra la violencia hacia la mujer. | Fuente: DEA Promotora | Fotógrafo: Edgard Lescano Torres

La voz de Susana Baca, ganadora de dos Latin Grammy, se sumó en la lucha contra la violencia la mujer. Invitada por las agencias Boost y Bold para dar un mensaje por San Valentín, la artista motivó a las mujeres a poner un alto cuando hay violencia.

Para ello, se creó un hashtag #Conpalonovalentín. Y, a través de un video, la cantante peruana apareció interpretando “No Valentín”, con la que muestra su lucha acérrima por tener un Perú Unido. “No, Valentín, con palo no vale, Valentín”, dice la canción.

Al final de su interpretación, la cantautora dejó una reflexión que invita a reflexionar sobre lo que significa una relación sana: “Si duele, no es amor”.

En redes sociales, comenzaron a compartir #Conpalonovalentín, pues en lo que va del año se han reportado más de 20 feminicidios.

Susana Baca compartió un mensaje a favor de las relaciones sanas: "Si duele, no es amor". | Fuente: Difusión

“Susana siempre ha luchado por tener un país unido y sin violencia, por esa razón mandó ese mensaje, sobre todo en esta fecha donde hace mucha falta el amor”, dijo su esposo Ricardo Pereyra, quien se encuentra con la artista nacional en Cañete.

En ese lugar tienen un estudio y un centro dedicado a fomentar la música afroperuana. Muy pronto albergará un museo sobre la vida de la artista.

Con 50 años de carrera artística, Susana Baca no busca tener fama, sino seguir mostrando nuestra cultura en el extranjero. La próxima semana estará viajando a Italia para grabar con un quinteto de cuerdas.