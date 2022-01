La dulce espera acabó: Tony Succar y su esposa Lauren se convirtieron en padres. | Fuente: Instagram / Tony Succar

El músico peruano Tony Succar tienen una gran razón para estar orgulloso. El dos veces ganador del Grammy Latino y su esposa, la estadounidense Lauren Christine se han convertido en padres.

Así lo anunció el productor a través de su cuenta de Instagram. En la imagen se los ve juntos, contemplado a la recién llegada. El mensaje que acompaña la foto dice: “Familia, nuestra bendición llegó!! El milagro más grande que he visto en mi vida. No existe palabras para describir lo que siento”.

Más abajo, le da las gracias a Lauren “@laurensuccar, te amo!! Eres freaking amazing, what a champion!! [increíblemente asombrosa, qué campeona]. Gracias Dios, eres perfecto!! La vida es el regalo más precioso que existe!”.

Tal como el músico anunciara hace unos meses, su esposa estaba en la dulce espera de una niña, por lo cual, durante estas semanas, han tomado todas las precauciones ante el incremento de contagios de COVID.

En la foto, Tony Succar luce un polo que dice Daddy (Pappy), con una batería a punto de descargarse, dando a entender lo trabajoso que es ser padre. Su mensaje finaliza con “Andamos low battery, pero no quiero cerrar los ojos y perderme ningún segundo, the most magical day ever!!!!! [El día más mágico de todos]. los amo mi gente!!

"¡Es una niña!" Así revelaron Tony Succar y su esposa el sexo de su primer bebé

"¡Hoy es el día, Bunny!", dijo el músico Tony Succar al inicio de su último video en su canal de YouTube en el que, junto con su esposa Lauren Christine, anunciaron el sexo de su primer bebé a través de una "fiesta para revelar el género".

Al principio del material, el laureado percusionista afirmó que quería tener un niño, mientras que su pareja esperaba más bien una mujercita. El resultado se supo luego de que Succar pateara un balón de fútbol: ambos tendrán una niña que, aproximadamente, podrán tener en brazos en enero de 2022.

Los gritos de sorpresa no se hicieron esperar, tanto de parte de Tony Succar y Lauren Christine, como de las personas que los acompañaron durante esta transmisión vía Zoom. Desde su cuenta de Instagram, el 'coach' de "La Voz Perú" compartió este momento y escribió un mensaje:

"Timbalero o timbalera... Timbalera. ¡Estoy súper emocionado por nuestra princesita baby sugar. ¡Gracias a todos por los comentarios, mensajes, mucho, mucho amor!".

