Valeria Flórez inició su carrera musical en medio de la pandemia con el tema "Ya no". | Fuente: Difusión

Son tiempos recios para las artes, aun más severos para arrancar una carrera. Pero Valeria Flórez, actriz y presentadora recordada por su paso en el programa “América Kids”, opina distinto. Ella, que en medio de la pandemia decidió iniciar su trayectoria musical, contó a RPP Noticias que este debut significó a la vez el punto final a sus miedos.

“Yo con el tema de la música siempre he tenido ciertos miedos y es algo que me vuelve muy vulnerable”, dijo la conductora televisiva. Sin embargo, al instalarse el nuevo coronavirus en nuestra normalidad, vio una luz al final del túnel. “Me di cuenta que la vida es impredecible y no sabes qué vas a hacer mañana; si realmente quieres algo, tienes que hacerlo ya”, comentó.

Fue así que, de estos días marcados por la incertidumbre, surgió el impulso para lanzar la canción “Ya no”. Flórez, sin embargo, no estuvo sola en este proyecto: ella le puso voz a una composición creada por Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez y Alessandra Rodríguez. “Me encantó no solo por la melodía, sino por la letra (…) Quería iniciar mi carrera con una canción que creara conciencia”, aseveró.

Y es que “Ya no” trata, principalmente, de la violencia contra la mujer, tema que continúa siendo de una alarmante urgencia, sobre todo durante el aislamiento social obligatorio, y que para Flórez debería ser combatido desde las bases, es decir, la “educación en casa”. “El problema de raíz se tiene que contar desde casa, lo que enseñas a tus hijos se ve reflejado en ti”, puntualizó.

ENTRE LA TELEVISIÓN Y LA MÚSICA

De 2007 a 2012, “América Kids” conquistó a la audiencia peruana gracias al carisma de un grupo de adolescentes que se encargaron de conducir este espacio. Entre los miembros de esta generación, que luego hizo el salto a la serie “La AKdemia”, resaltó Valeria Flórez, quien actualmente continúa en la televisión y otro proyecto digital.

Aunque muchos no lo sabían, la artista de 24 años estudió música en la Pontificia Universidad Católica del Perú y proviene de una familia que, pese a que ninguno de sus miembros se dedicó profesionalmente a esta especialidad, la vivieron con la suficiente pasión como para inocular en ella la urgencia por iniciar su carrera.

“Me encantaría poder vivir de la música”, manifestó Flórez no sin reconocer las complicaciones que acarrea este rubro. Y tampoco sin esconder sus ilusiones: “En unos años, me veo haciendo giras. Y sí, me encanta la televisión, me inicié ahí, pero son mundos distintos. Si pudiera quedarme con uno, elegiría la música en verdad”.

Tras su inicio con “Ya no”, la cantante no le cierra las puertas a explorar otros géneros. “Uno tiene que hacer lo que al público le gusta y a ti te haga feliz. Inicié mi carrera con una canción bien potente, pero me encantaría inclinarme un poco más al pop, de repente algo urbano”, señaló. Y agregó que ya está evaluando lanzar un nuevo sencillo para el verano, “más movido de repente”. Toca estar atentos.