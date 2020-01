En Renzo Costa estamos convencidos que una sociedad más inclusiva es una sociedad más justa, por eso venimos trabajando hace años con personas no oyentes y personas privadas de su libertad. La discriminación es uno de los enemigos más grandes del desarrollo y lamentablemente aún existen muchas personas que se creen con derecho a agredir con mensajes llenos de odio a quienes no son iguales a ellos. Poder vivir tu identidad con orgullo y sin miedo es un derecho fundamental, por eso hoy queremos reafirmar nuestro compromiso con la lucha contra la discriminación, a través de nuestra nueva comunicación. Porque no hay nada más auténtico, que sentirte cómodo en tu piel. #CómodosConNuestraPiel