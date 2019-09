Wendy Sulca: "Antes nunca habría grabado una canción de reguetón, pero hoy sí porque me gusta el género y creo que es un ritmo universal". | Fuente: Instagram

Wendy Sulca se encuentra totalmente enfocada en su carrera como cantante. Hace exactamente un mes lanzó su nuevo single “Chao Chao Chao”, un tema dedicado a sus detractores, cuyo video en Youtube ya cuenta con casi medio millón de visitas.

Su otro sencillo “Eso ya fue” también tuvo el éxito esperado, logrando más de un millón de visualizaciones en la plataforma de videos. Pero eso no es todo: la artista que fusiona el folclore con el pop se convirtió en la portada de la revista Cosas tras posar para el lente de Macarena Puelles, y hasta ha colaborado con el vocalista de Café Tacuba, Rubén Albarrán, en el tema “Siempre Podemos bailar”.

Todo indica que el 2019 ha sido y seguirá siendo un buen año para la cantante, ya que a través de una campaña de intriga en sus redes sociales venía jugando hace días con la posibilidad de lanzar una segunda versión de la canción que cantaba de pequeña “Cerveza Cerveza”.

Es así que la artista ha dejado callarle la boca a quienes aseguran que se avergüenza de sus inicios como cantante, haciendo el anuncio oficial de una versión 2.0 del tema con el que se hizo muy popular en YouTube.

“¡Sorpresa!”, escribió la cantante en una publicación de Instagram y anunció que el 20 de setiembre lanzará la nueva versión de esta canción, para la cual ha colaborado junto a la cantante y compositora argentina Miss Bolivia y la intérprete de “Descarao”, Maca del Pilar.

La cantante y productora argentina fusiona estilos como la cumbia, hip hop, dance, cumbia villera y reggae. | Fuente: Instagram

Asimismo, en declaraciones a RPP Noticias, Sulca aseguró que realizará pronto una gira por México, Colombia y Chile, mientras que alista el lanzamiento de su nuevo disco. “Quiero difundir la música peruana a todo el mundo, por eso quiero fusionar ese género con ritmos actuales universales. Quiero llegar a los jóvenes y que ellos aprendan a valorar lo que tenemos”, comentó.

La cantante anunció a través de sus redes sociales que viajará al Perú para la presentación de su nueva colaboración con Wendy Sulca. | Fuente: Instagram

CANTARÁ EN EL FESTIVAL VIVO X EL ROCK

Hace algunas semanas, la famosa cantante se encontró envuelta en medio de una polémica, luego de que se revelara el line-up oficial del Festival Vivo X el Rock, que se celebrará el próximo 23 de noviembre en cuatro escenarios dentro y fuera del Estadio de San Marcos.

Los cibernautas criticaron su inclusión en el festival, así como la del cantante Deyvis Orosco y agrupaciones de cumbia como “Los Mirlos”, “Armonía 10” y “Los Shapis”. En este contexto, la cantante no se quedó callada, y aseguró que existe discriminación hacia ella por haberse iniciado en la escena musical desde muy pequeña con música folclórica.

“La música está para escucharla, para cantarla, para bailarla. Creo que no hay que encasillarnos con un solo género. Va a haber varios escenarios; si no te gusta mi música no me escuches y listo”, aseguró entre risas al programa En Escena, de RPP.