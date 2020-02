Anna Carina reveló que le interesa colaborar con Yahaira Plasencia: "He visto que la está haciendo súper bien". | Fuente: Instagram (Anna Carina / Yahaira Plasencia)

Con más de 2 millones de visualizaciones, el tema “Cobarde” de Yahaira Plasencia se ha convertido en un verdadero éxito, razón por la que llamó la atención de más de un artista que elogió el camino que está tomando su carrera artística.

A estas felicitaciones se sumó Anna Carina Copello, quien en una entrevista con el diario El Popular no dudó en realzar el trabajo que los cantantes tienen al buscar su internacionalización.

“Yo valoro el esfuerzo de cada artista, porque sé cómo nos rompemos el lomo, ya sea para la concepción de la canción, grabar, el promocionarlo, todo es un chambón. Yo jamás voy a criticar el trabajo de nadie, más bien respeto lo que hace”, señaló.

En ese sentido, destacó la proyección que tiene Yahaira Plasencia, con quien además le gustaría colaborar en algún momento.

“He visto que Yahaira la está haciendo súper bien. Ha hecho un trabajo A1 y le deseo lo mejor. Me gusta mucho su trabajo”, expresó. “¿Hacer un feat? Quién sabe, a mí me encanta compartir. Ahora eso se está dando mucho entre artistas y podrían salir fusiones interesantes”, agregó.

ALISTA VIAJE A MIAMI

En cuanto a sus proyectos a futuro, Anna Carina manifestó que le dedica todo su tiempo a potenciar su carrera musical y, por ello, en los próximos días se marchará a Miami, en Estados Unidos, para alistar nuevos sencillos.

“Me voy a componer, porque se vienen más canciones. Estamos contentos en esta nueva etapa”, dijo la cantante pop. Pero no solo eso: la hermana de María Pia Copello también se mostró interesada en incursionar en la actuación.

"Me tienta mucho (la actuación), pero ahora estoy tan enfocada en mi carrera musical que no me da tiempo para hacer otras cosas. Siempre me ha tentado y quizás algún día lo haga", afirmó.