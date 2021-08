Zaperoko: Henry Tapia, la 'Pantera', salió de UCI y continúa recuperándose de la COVID-19. | Fuente: Composición

El reconocido personaje de ‘Pantera’ en la orquesta de salsa Zaperoko, Henry Tapia, salió de UCI por COVID-19. Por medio de las redes sociales, la banda del Callao compartió un mensaje anunciando que el director Jhonny Peña se comunicó con el artista y conversó con él.

“Jhonny recibió una llamada y lo volvió a escuchar después de mucho tiempo, queremos agradecer a todos ustedes por su preocupación y mensajes de aliento, por sus aportes en cada actividad que se realizó, en las cadenas de oración que se hicieron a lo largo de su recuperación, que aún seguirá por su pronta mejoría, Dios es grande y la oración tiene mucho poder”, se lee en el mensaje.

Por otro lado, la orquesta Zaperoko agradeció al hermano de Henry Tapia, Heder, quien estuvo reemplazándolo en los eventos con el traje de la ‘Pantera’. “Gracias a Heder Tapia por acompañarnos en su reemplazo hasta su pronta mejoría, nos sentimos muy contentos”, agregó.

Actualmente, la pantera zaperokense se encuentra en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, del Callao, recibiendo tratamiento.

¿Quién es la ‘Pantera’ en Zaperoko?

En una entrevista con el medio “Salserísimo” en 2016, Henry Tapia se confesó seguidor de la salsa desde que era niño y comentó cómo surgió la idea de interpretar a la pantera zaperokense.

“Me diseñé la pantera por mi hijo Herny Junior (...) para su santo. A raíz de eso se quedó la pantera conmigo”, comentó el animador. “Fue Jhonny Peña me hizo la propuesta (para acompañar a “Zaperoko”), que es símbolo del Sport Boys”

En aquel año Tapia alternaba la animación como pantera zaperokense con su trabajo de sepulturero en un cementerio del Callao.

