Hoy se conmemora el 143° aniversario del Combate de Angamos y 201° aniversario de creación de la Marina de Guerra del Perú | Fuente: Andina

Este sábado, 8 de octubre, se conmemoran dos importantes efemérides para la historia peruana: por un lado, el 201° aniversario de creación de la Marina de Guerra del Perú: y, por otro, el 143° aniversario del Combate de Angamos, durante el cual tuvo lugar la gesta heroica de Miguel Grau Seminario en defensa del país.

Al respecto, el historiador naval y Capitán de Corbeta, Miguel Laguerre, en diálogo con RPP Noticias, relató algunos pormenores de la vida del héroe máximo de la Marina de Guerra peruana, considerado, además, el "Peruano del Milenio".

Un hombre cotidiano

Laguerre señaló que Miguel Grau fue un "hombre cotidiano", como cualquier otro ciudadano; pero que siempre supo hacer frente a las adversidades y proseguir en cumplimiento de su deber.

"Miguel Grau fue un hombre coherente, no fue un héroe inventado o producto de un arranque de valor improvisado el 8 de octubre. Al contrario, algo de lo que nos jactamos mucho es de que lo que convierte a Grau en el Peruano del Milenio es esta coherencia de vida, porque no es fácil ser consecuente entre lo que uno piensa, habla y hace", refirió.



En ese sentido, incidió en que el heroe del Combate de Angamos no era "un hombre perfecto", sino alguien que, pese a sus imperfecciones, siempre intentó actuar de manera correcta, guiado por un amor intenso a la patria.

"Si un hijo de Piura, si un hijo del Perú pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacerlo? Grau no bajó volando desde el universo a decir ‘soy el perfecto hombre’. No, él era como cualquier persona con sueños, miedos, aspiraciones. Tenía preocupaciones por la salud y la educación de sus hijos, así como por la seguridad y la defensa del país. En otras palabras, Grau era un hombre cotidiano, imperfecto como todos; pero que demostró que con esa coherencia se puede ser un ejemplo", resaltó.

Al respecto, subrayó una anécdota de la niñez de Grau Seminario que pudo truncar su vocación; pero que no fue así debido a que priorizó al país y lo que quería para su destino.

"A los 9 años, Miguel Grau experimenta un hecho traumático cuando, por primera vez, se embarca a bordo de un barco mercante. Él experimentó un naufragio, casi muere. Después de eso, pudo volver al puerto y decirle a su papá que casi muere ahogado y que quería dedicarse a otra cosa, a ser abogado, comerciante o periodista. Pero, pese a esa gran primera prueba contra su vocación, continuó arando para cumplir con lo que deseaba en su destino", señaló Laguerre.

Asimismo, resaltó su gran sencillez cuando cumplió con servir al país como diputado del Congreso de la República.

"Cuando fue diputado por la provincia de Paita en el Congreso de 1876 al 79, vemos que es un marino haciendo de político, pese a que no tenía un verbo propio del fuero parlamentario. Pero si vemos sus participaciones, es envidiable por la precisión de sus palabras, por su sencillez de pedir disculpas por no estar acostumbrado a esas labores", relató el historiador naval.

Minuto de silencio

Respecto al tradicional minuto de silencio en esta fecha, Elguerre explicó que, originalmente, fueron dos y que el cambio se realizó durante el llamado Oncenio de Leguía.

"Originalmente fueron dos minutos. En el año 1924, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, se instaura el minuto de silencio para que todas las provincias, distritos y, en especial, los escolares, supieran lo que significó el Combate de Angamos, que no es la conmemoración de una derrota: los laureles y no los trofeos son los que definen la victoria", sostuvo.

En esa línea, señaló que Grau "no se rindió" sino que "sabía que iba a dar su vida, pese a que las posibilidades de éxito eran prácticamente nulas".

"Es un mensaje actual y vigente, no es romántico, es un ejemplo de que ese 8 de octubre a las 9:50 horas, marinos nacidos en todo el Perú dieron su vida por la patria (...) En este minuto de silencio, podemos recordar a todos los marinos que murieron por la defensa de la patria, ya sea en el frente externo, como interno en la lucha contra el terrorismo", remarcó.





Aniversario de la Marina de Guerra del Perú

Por otro lado, respecto al 201° aniversario de creación de la Marina de Guerra del Perú, Elguere recordó la razón fundamental de la institución y su importante labor al servicio del país.

"Nuestro rol convencional viene a ser la defensa de la soberanía y la integridad territorial, es la razón primigenia de todas las marinas en el mundo. Pero también tenemos una participación muy importante en la política exterior, en el desarrollo socioeconómico del país y en el Sistema Nacional de Desastres Ambientales, así como en el orden interno cuando lo dispone la ley", precisó.

Además, señaló que una de las particularidades de la Marina peruana es que es una de las pocas en el mundo cuyos escenarios de acción son bastante diversos.

"Somos una de las pocas Marinas en el mundo que tenemos una amplitud geográfica donde nos desenvolvemos. No hay espacio en el territorio peruano donde no haya un marino de Guerra desempeñando sus 5 roles constitucionales, ya sea en el Mar de Grau, en los ríos navegables, en los lagos o en la lucha contra el terrorismo", sostuvo.





NUESTROS PODCAST

La cultura en la campaña electoral a la alcaldía de Lima

En esta campaña electoral, los candidatos a la alcaldía de Lima difunden muy poco sus propuestas culturales. ¿Cuáles son éstas? ¿Existen? En el siguiente informe repasamos las iniciativas que consignan en sus planes de gobierno.