El ministro de Educación, Martín Benavides, descartó este jueves que su Sector tenga relación alguna con un video que ha generado críticas por su tratamiento de la historia del líder de Sendero Luminoso, el terrorista Abimael Guzmán.

El material audiovisual fue realizado y producido por la Universidad San Martín de Porres (USMP) y transmitido en el programa educativo 'Tiempo para Aprender' en televisión abierta, así como en la página web de la casa de estudios.

"No es un programa de Aprendo en Casa, no es un programa del Ministerio de Educación, no tiene absolutamente nada que ver con el Ministerio de Educación. Nos están responsabilizando del programa, pero no es un pograma nuestro", zanjó Martín Benavides en entrevista con Conexión de RPP.

"Es un programa que hizo la Universidad San Martín de Porres, como ellos mismos han reconocido y están haciendo las acciones legales correspondientes para ver qué ha pasado, y que se transmitió en un horario que tiene un canal de televisión para programas educativos que no tienen nada que ver con el Minedu", recalcó.

Asimismo, señaló que ese contenido "se aleja por completo del tratamiento que hace el currículo peruano de los temas vinculados al terrorismo".

"Está completamente distanciado, no tiene nada que ver con la currícula que nosotros promovemos. Es un programa desafortunado que ha sido hecho por una universidad privada y que tendrá que responder por ello", añadió.

📢 #COMUNICADO ¡Atención, familias! Este contenido que circula en redes sociales no es parte de #AprendoEnCasa. Puedes verificar nuestras sesiones en el siguiente enlace: https://t.co/vOwdwEF0QZ pic.twitter.com/F3uhKLycGI — mineduperu (@MineduPeru) September 22, 2020

El video, que dura casi 13 minutos, fue titulado 'La Violencia Política en Latinoamérica' y estaba dirigido a escolares de 5° de secundaria. Se transmitió el lunes 21 de setiembre, a las 10:30 de la mañana, por Panamericana TV y también fue subido al espacio virtual USMP TV.

Entre las varias afirmaciones polémicas, se compara al cabecilla de Sendero Luminoso con uno de los personajes más entrañables de la literatura universal: Don Quijote de la Mancha. Además, se da a entender que los senderistas fueron una especie de justicieros con los grupos campesinos. Estos son los fragmentos:

"Así como Alonso Quijano leía muchos libros de caballería, al punto de creerse un caballero y convertirse en Don Quijote de la Mancha, para salir en busca de aventuras, a Abimael Guzmán también le ocurrió algo así, solo que a diferencia de leer libros sobre caballeros y princesas encerradas en castillos, leía mucho sobre política y socialismo. Al igual que don Quijote de la Mancha, Abimael Guzmán se obsesionó con las ideologías y doctrinas del comunismo, por eso fundó el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, con el objetivo de llegar al poder y, una vez ahí, instaurar el sistema comunista en todo el Perú".

"Los senderistas iniciaron la subversión contra el Estado desde Ayacucho, robando a los hacendados, secuestrando alcaldes, repartiendo el dinero robado entre los campesinos pobres. Estas acciones hicieron que muchos pobladores humildes los vean como un grupo justiciero".

Tras los cuestionamientos, la Universidad San Martín de Porres emitió un comunicado en el que lamenta que el programa "pueda haber dado la impresión de justificar lo injustificable".

Asimismo, indica que retiraron el mencionado capítulo de su programación y determinarán las responsabilidades correspondientes "por las afirmaciones ajenas a nuestros principios".

Por su parte, Panamericana TV señaló que transmite el espacio educativo 'Tiempo para Aprender', pero "no interviene en su producción ni realización", las cuales se encuentran a cargo del canal de la USMP.