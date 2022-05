Bruno Pacheco, exsecretario general de la Presidencia de la República. | Fuente: Andina

Esta tarde, el abogado de Bruno Pacheco, José Luis Núñez, fue consultado sobre la reducción del tiempo de prisión preventiva impuesto sobre el exsecretario general de Palacio de Gobierno de 36 a 24 meses. Al respecto, Núñez consideró que el plazo todavía es excesivo.

“Los 24 meses por los cuales se ha decidido la prisión preventiva no fue una decisión de la sala superior, sino que fue a pedido de la Fiscalía Superior que lo consideraba excesiva. Para nosotros, sean 36 o 24 la consideramos una medida excesiva. Estamos hablando de prisión preventiva que es una limitación de sus derechos de mi defendido aún cuando él había asistido a todas las diligencias”, señaló.

Asimismo, el abogado de Pacheco señaló que cuando su patrocinado tuvo conocimiento de la prisión preventiva que se le había dictado “se puso a buen recaudo”, en referencia a que se encuentra prófugo de la justicia.

"No estaba involucrado en actos de corrupción o lavado de activos. Cuando la Fiscalía revisa la prisión preventiva comprende otros delitos que no eran materia de investigación. Tiene familia, un trabajo como docente, ¿dónde está el riesgo de obstaculización? No había, sin embargo, le imponen una medida por lo que él optó por ponerse a buen recaudo”, mencionó.

“Mi patrocinado no se siente responsable de la comisión de ningún delito, lo que él señaló en una grabación era que él iba a colaborar con la justicia”, finalizó.

NUESTROS PODCAST

¿Qué son las artritis y a quienes afectan? - Espacio Vital

El doctor Elmer Huerta nos informa sobre las distintas artritis, cuáles son las más comunes y a quiénes afectan.