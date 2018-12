El abogado José Rodriguez indicó que espera que los encargados de medicina legal tomen una determinación debido al estado de salud de su defendido. | Fuente: RPP / Referencial

La situación del dirigente deportivo Edwin Oviedo Pichotito es aún incierta, pues su abogado, Julio Rodriguez, ha solicitado que la autoridad no sea trasladada a la ciudad de Chiclayo, y afronte los 18 meses de prisión preventiva en Lima, por su estado de salud tras sufrir una descompensación.

Rodriguez indicó que luego de la situación que afrontó el dirigente al estar detenido por diez días, y haber participado de audiencias por el sonado caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto', no se encuentra en las condiciones de viajar. A ello se suma el riesgo que representa estar en un penal y cumpla con lo solicitado por el Poder Judicial.

"La situación de salud, luego de diez días de prisión preliminar, se ha ido deteriorando. Tomando en cuenta sus dolencias. Algo que hay que agregar es que no existiendo condiciones queen Chiclayo se le pueda dar la seguridad para su integridad física, tomando en consideración la coyuntura que se vive allá", dijo el abogado.

Pidió que esto sea considerado por los integrantes del Poder Judicial para que no sea trasladado y así evitar un riesgo innecesario.

Respecto a que si será trasladado o no a la región Lambayeque este viernes, Rodriguez dijo que si su situación de salud no lo permite, no va a poder ser trasladado. "Si bien hay necesidad de cumplir con la administración de la justicia, esto no puede estar por encima de un riesgo o integridad física de un intervenido. Si los médicos entienden que su presión o condiciones de no ameritan que sea trasladado, pues evidentemente no será", dijo el abogado.

De igual modo, Rodriguez dijo que se están realizando los trámites correspondientes para que Oviedo Pichotito permanezca en Lima y afronte aquí la prisión preventiva.

"Se está presentando toda la documentación que acredite estas condiciones de riesgo. Por eso ha pasado a revisión de medicina legal y los médicos legistas van a determinar si su problema que tiene de presión y dolencias cardiacas le permiten viajar a Chiclayo", dijo resaltando que hasta tener una determinación, su cliente permanecerá en la sede de requisitorias.