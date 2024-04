Abogado de Patricia Benavides: “No es ilegal” que la suspendida fiscal de la Nación cobre el 80 % de su sueldo

Juan Peña, abogado de Patricia Benavides, señaló que “no es un acto irregular ni ilegal” que su patrocinada continúe recibiendo remuneraciones por parte del Ministerio Público, a pesar de haber sido suspendida del cargo de fiscal de la Nación.



De acuerdo con el portal El Foco, Benavides Vargas, investigada por presuntamente liderar una organización criminal enquistada en el Ministerio Público y con nexos en el Congreso, percibió entre diciembre del 2023 y marzo de este año más de 129 000 soles por diversos conceptos, incluidos sueldo, aguinaldo de Navidad y bonos.



En el programa Nunca es tarde de RPP TV, Juan Peña explicó que, según el artículo 59 de la Ley de la Carrera Fiscal, “el fiscal apartado preventivamente percibirá el ochenta por ciento (80%) de la retribución mensual que le corresponde, la misma que, en caso de ser destituido, se tiene como pago a cuenta de la compensación por tiempo de servicios que le corresponda”.



Su caso ante la JNJ

Por otra parte, con respecto al proceso disciplinario abierto contra su defendida en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuestamente haber interferido en la investigación que se le sigue a su hermana, la jueza Enma Benavides, acusada de recibir coimas de procesados por narcotráfico, el abogado consideró que dicho organismo está actuando de manera parcializada.



“Está buscando que, de alguna manera, Dios ilumine a la junta para que resuelvan correctamente”, dijo.

Y añadió: “La destitución de su carrera de 28 años está en peligro”.

Patricia Benavides acudió el jueves a la audiencia de proceso disciplinario realizada en la sede de la JNJ, en el distrito limeño de San Isidro, y solicitó que el informe se archivado por carecer de “calidad técnica”.



“Siempre he respondido a las críticas, no me creo infalible, pero no he cometido falta disciplinaria y menos un delito”, se defendió.