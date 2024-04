Patricia Benavides acudió hoy a citación de la JNJ y pidió archivar informe que recomienda su destitución

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) escuchó esta mañana los descargos de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, sobre el informe que recomienda su destitución por causas graves en su actuación como jefa del Ministerio Público.

El informe que recomienda la destitución de Benavides Vargas fue elaborado por la magistrada Inés Tello, quien es la miembro instructora en el proceso disciplinario seguido contra la abogada.

Durante la audiencia de procedimiento disciplinario realizada esta mañana en la sede de la JNJ, en San Isidro, la suspendida fiscal suprema – acompañada de su abogado, el excongresista Jorge del Castillo – pidió que el informe se archivado por carecer de “calidad técnica”.

“El informe… busca que ustedes suplanten la labor jurisdiccional. La señora Tello ha usurpado la función fiscal y jurisdiccional. Lo repito ¡ha usurpado la función fiscal y jurisdiccional! Ella utiliza y valora como fiables y afirma que están corroboradas las versiones de un aspirante a colaborador. Esto no es aceptable”, señaló durante la audiencia.

“Siempre he respondido a las críticas, no me creo infalible, pero no he cometido falta disciplinaria y menos un delito. Queda en sus manos mis más de 28 años de carrera fiscal, no tengo miedo a la destitución. Sé que la justicia prevalecerá”, agregó.

A su turno, el exparlamentario aprista cuestionó que no se aceptará el pedido de reprogramación de la audiencia y descalificó el informe al mencionar que la consejera del JNJ, Inés Tello (78), excede el límite de edad establecido en la ley (75) y fue suspendida por el Congreso por este motivo.

No obstante, Tello retornó al cargo en amparo de un fallo del Poder Judicial

“La doctora Tello ha mandado este informe estando inhabilitada por sobrepasar el límite de edad que señala la ley”, alegó Jorge del Castillo.

Después de culminar su exposición, la extitular del Ministerio Público respondió a las preguntas de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), excepto un requerimiento del magistrado Aldo Vásquez, quien le consultó si alguna vez se reunió con el abogado Eduardo Roy Gates para coordinar la defensa de su hermana, le jueza Enma Benavides, en medios de comunicación.

Patricia Benavides dijo que evitaría responder en la sesión pública porque ese caso se encontraba en investigación fiscal; sin embargo, se comprometió a contestar a través de una carta.

Cabe precisar que, el 6 de diciembre del 2023, la JNJ decidió por unanimidad disponer la suspensión provisional por seis meses de Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema del Ministerio Público y, en consecuencia, en el cargo de fiscal de la Nación, por supuestamente liderar una organización criminal enquistada en las altas esferas del Ministerio Público y con nexos en el Congreso.

¿Qué dice el informe?

La magistrada Tello concluyó en su informe que Patricia Benavides abusó de su cargo como fiscal de la Nación para beneficiar a su hermana, la jueza Enma Benavides, en el proceso que afronta por supuestamente recibir coimas a cambios de dictar resoluciones favorables a favor de procesados por narcotráfico.

El supuesto favorecimiento se habría concretado con la remoción de la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla Corrales, quien lideraba la investigación contra Enma Benavides. Según el informe, para retirar a la mencionada fiscal, se habría manipulado un informe de productividad para que concluya una supuesta bajada productividad.

El informe de Inés Tello establece así que Patricia Benavides dio un “trato denigrante” a Revilla Corrales.

También se señala que la exfiscal de la Nación favoreció indebidamente al fiscal superior de Lima Centro, Miguel Ángel Vegas Vaccaro, y emitió resoluciones sin motivación.

La destitución también se recomienda para la magistrada Enma Benavides, quien se desempeña como jueza superior en la Corte de Justicia de Lima. La jueza también fue citada a la sesión de hoy, pero no asistió por “motivos de salud”.