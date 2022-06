Pedro Castillo, presidente de la República. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, señaló que es posible que el presidente guarde silencio ante la Comisión de Fiscalización, a la cual acudirá el lunes 27 de junio.

“Es una posibilidad… hay diversas posibilidades y escenarios. Todo dentro del marco de la juridicidad y lo legal y constitucionalmente correcto. Hay que ser bastante claros: una actuación en sede congresal no puede ser exenta de lo que la Constitución establece. Hay diversas opciones, no puedo adelantar todavía cuál se realizará”, dijo a RPP Noticias.

En la misma línea, Espinoza señaló que no puede revelar si este encuentro entre el presidente Castillo y el Parlamento será público o privado.

“Debo decir que tenemos reparos con la comisión, especialmente con las declaraciones que ha venido realizando el presidente, me refiero al señor (Héctor) Ventura (Fuerza Popular). (…) No puedo anticipar qué acciones se van a tomar, lo que sí puedo mencionar es el malestar que se produce a partir de datos objetivos y hechos concretos. No estamos acá confabulando, especulando de ninguna manera”, mencionó.

“No hay necesidad de hacer público los actos de una comisión que finalmente ha tenido al presidente de testigo, cuando en realidad quería tenerlo como investigado. A mí me parece que si desde un inicio había sospechas o la voluntad, si el propósito era investigar al presidente lo hubieran hecho desde el inicio”, agregó.

Finalmente, el abogado de Pedro Castillo señaló que se presentará un recurso de apelación entre el martes y jueves de esta semana.

“Este caso no acabará en la primera ni en la segunda instancia porque si no encontrásemos justicia en el proceso penal ordinario se activa el escenario de la justicia constitucional para poder reclamar, porque estamos convencidos de que tenemos la razón. Estamos convencidos de que la justicia tiene que dárnosla. (…) Nos corresponde establecer, como se ha establecido siempre, que a un presidente de la República en funciones no se le puede investigar. De ser el caso vamos a acudir al Tribunal Constitucional e incluso a la Jurisdicción Supranacional”, señaló.

