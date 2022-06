Abogado de Pedro Castillo asegura que mandatario tiene la facultad de responder por escrito a Comisión de Fiscalización

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, cuestionó la decisión de la Comisión de Fiscalización del Congreso de pasar a investigado al mandatario en las indagaciones que realizan sobre el caso de las visitas a la casa del jirón Sarratea, donde presuntamente se habrían dado reuniones extraoficiales entre el jefe de Estado con empresarios y ministros.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias, la defensa del mandatario manifestó que el grupo de trabajo parlamentario no ha informado que el presidente Pedro Castillo respondió a dos oficios que lo citaban, a fin de solicitar un pliego interrogatorio, pues la ley así lo permite.

“El presidente ha contestado dos oficios y ha dicho: ustedes quieren mi versión ustedes quieren la verdad, muy bien envíenme el pliego interrogatorio porque la ley me faculta, me faculta a ir, me faculta a recibirlos en el despacho y me faculta a contestar un pliego interrogatorio”, dijo.

“Así que eso no se ha dicho, no se ha dicho que el presidente ha pedido; envíenme el pliego interrogatorio y contestaré. Pero no, ahora se dice no, nunca ha ido, nunca concurrió, no tiene ninguna colaboración y pasa de testigo a investigado”, añadió.

En esa línea, el abogado manifestó que el presidente no se presentará ante la comisión de Fiscalización, porque este grupo de trabajo no tiene como fin llegar a la verdad, sino que solo pretenden imputarle cargos al mandatario, quien no se expondrá a “un escarnecimiento”.

Comisión de Fiscalización cambia condición de presidente Castillo

La Comisión de Fiscalización del Congreso cambio la condición del presidente Pedro Castillo de testigo a investigado en las indagaciones que realiza sobre el caso de la casa del jirón Sarratea, donde presuntamente se llevaban a cabo reuniones extraoficiales.

Según precisó el titular del grupo de trabajo Héctor Ventura (Fuerza Popular), la decisión fue motivada por la inasistencia del mandatario a tres citaciones para que declare por este caso.

Añadió que se varió la condición del presidente Pedro Castillo, a fin de eventualmente señalar posibles responsabilidades penales y constitucionales en el informe final que emitirán.

“Es parte del debido procedimiento, pues a un testigo no se le puede determinar posibles infracciones (…) no sin antes realizar una investigación preliminar”, indicó el abogado a RPP Noticias.