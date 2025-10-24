Arequipa: adolescente finge secuestro para no ir al colegio en Mariano Melgar

Durante su declaración, la menor ofreció detalles poco creíbles y finalmente confesó que inventó toda la historia porque no quería asistir al colegio.

Una menor de 13 años fingió haber sido secuestrada para no asistir a clases, lo que movilizó a los agentes de la comisaría de Mariano Melgar tras recibir una denuncia falsa, informó la Policía Nacional.

Según las investigaciones, la madre dejó a su hija a dos cuadras de su colegio, ubicado en el distrito arequipeño de Mariano Melgar. Sin embargo, la adolescente decidió no ingresar a su institución y caminó hasta la intersección de las calles Manuel Brisch y 1 de Mayo, a unos 30 minutos del plantel.

En ese lugar, una mujer la encontró sentada en la vía pública. Al acercarse, la menor le aseguró que había sido secuestrada, por lo que la testigo llamó a la Policía. La adolescente relató a los agentes que un automóvil rojo, con dos sujetos encapuchados, la había interceptado y llevado a un lugar alejado, donde luego fue abandonada.

