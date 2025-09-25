La caída de 'El Monstruo': ¿Cuál fue la clave para la captura de Erick Moreno en Paraguay?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Capturan en Paraguay a alias 'El Monstruo' en un operativo conjunto

La noche del 24 de septiembre se informó sobre la captura de Erick Moreno Hernández, conocido como alias "El Monstruo", en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay. Moreno, uno de los criminales más buscados por la justicia peruana, es sindicado de liderar la organización criminal denominada 'Los Injertos del Cono Norte' y responde a diversos delitos, incluyendo secuestro y homicidio.

Colaboración y "la ruta del dinero"

La detención fue llevada a cabo por agentes de un grupo especial de la Policía Nacional del Paraguay, después de un trabajo coordinado en colaboración con las autoridades peruanas, que duró más de tres meses.

Esta información fue confirmada por el ministro del Interior, Carlos Malaver, quien destacó que los esfuerzos conjuntos entre los comandantes generales de ambas policias permitieron ubicar a Moreno, siguiendo la ruta del dinero que manejaba para evadir su captura.

“El trabajo tan importante de inteligencia y sobre todo siguiendo la ruta del dinero, el día de hoy se ha podido ubicar a este sujeto en la localidad de San Roque, en San Lorenzo, Paraguay, habiéndole brindado la información a la policía paraguaya para que pueda asestar este golpe”, dijo en RPP.

Antecedentes y fuga de Erick Moreno

Como se recuerda, Erick Moreno huyó de territorio nacional en marzo de 2022, convirtiéndose en prófugo de la justicia. Posteriormente, fui incluido en la lista de los más buscados en diciembre del mismo año, y en junio de 2023, el Ministerio del Interior elevó la recompensa por información que condujera a su captura a un millón de soles.

Durante su tiempo en la clandestinidad, Moreno se movía entre varios países sudamericanos, incluyendo Bolivia y Brasil, ocultándose con facilidad debido a las conexiones que mantenía.

Modus operandi y peligrosidad de "El Monstruo"

El modus operandi de este delincuente incluía la selección de empresarios y comerciantes como víctimas, a quienes secuestraba para exigir rescates millonarios. Las víctimas no solo eran adultos, pues se conoce que Moreno también secuestró a menores, por lo que se le considera como uno de los criminales más peligrosos de la región.

Extradición y proceso judicial

Con la captura de "El Monstruo", se espera que las autoridades nacionales inicien el proceso de extradición para que sea juzgado por numerosos delitos. El ministro del Interior ha asegurado que ya están en marcha las coordinaciones necesarias para su traslado a Perú, donde enfrentará una condena que puede llegar hasta los 32 años de prisión.