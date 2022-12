Amaro precisó que estas personas infiltradas no son trabajadores ni gente de la zona. Más bien, parece que es gente contratada para generar caos en medio de las protestas. "Me imagino que el ministro del Interior y de Defensa saben exactamente quienes son los que están provocando este caos, pero no es justo que los trabajadores de la industria agraria y de todo el país no puedan ir a trabajar y llevar el sustento a sus familias", indicó.