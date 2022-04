Alberto Fujimori: ¿Qué se espera de la audiencia de este viernes convocada por la Corte IDH?

El expresidente Alberto Fujimori permanece detenido en espera de lo que decida la Corte IDH. | Fuente: Andina

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha convocado para este viernes 1 de abril, a una audiencia pública a fin de tratar la solicitud de medidas provisionales que realizaron los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, ante la orden del Tribunal Constitucional de liberar a Alberto Fujimori.

Para ello se contará con la presencia de los representantes de las víctimas, el Estado peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué se espera de esta sesión?

El exprocurador César Azabache explicó en RPP Noticias que este viernes se decidirá si se debe ejecutar o no la resolución del Tribunal Constitucional, hasta que se lleve a cabo otra audiencia programada para el 6 de abril.

"Mañana (viernes) es la primera audiencia sobre el pedido de medidas provisionales, se va a discutir qué ocurrió en el Tribunal Constitucional, de qué manera la sentencia del TC está alineada a la resolución de la Corte IDH de mayo del 2018, y qué corresponde hacer de cara a la conservación de los derechos de las víctimas", señaló.

¿Cuándo se emitirá la sentencia de la Corte IDH?

Luego de ello, el viernes por la noche o el sábado temprano se publicará la decisión de la Corte sobre las medidas provisionales que el Estado deberá adoptar para garantizar el derecho de justicia de las víctimas, acotó.

En tanto, "el 6 de abril es la audiencia que ya estaba programada para discutir el estado de cumplimiento de las sentencias originales de Barrios Altos y La Cantuta".





¿Qué opina la defensa de Alberto Fujimori?

Sobre la audiencia del viernes, el abogado del expresidente, Elio Riera, espera que la Corte IDH quede satisfecha con la orden de impedimento de salida del país contra Alberto Fujimori, por lo que consideró que ya no debería dictar otra medida provisional.

"El expresidente ya se allanó al pedido de Fiscalía con respecto al impedimento de salida, es más, a las restriciones que se hicieron para poder salir de Lima Metropolitana", precisó.

En ese sentido, dijo, "lo que debería pasar mañana es que, corroborando estas medidas provisionales, debería continuarse la ejecucion de la sentencia del Tribunal Constitucional y, por ende, lograr la excarcelación del señor Fujimori".

"No se discutirá la fuga de Alberto Fujimori"

Sin embargo, César Azabache no es de la misma opinión: "no está en discusión la fuga de Alberto Fujimori, esta no es una audiencia de prisión preventiva, es una audiencia de ejecución de sentencia".

"Lo que está en discusión es la conservación de la sanción impuesta, los derechos de las víctimas y la transparencia de los procedimientos seguidos por el Estado peruano después de las condenas originales por Barrios Altos y La Cantuta", remarcó.