Alcalde de Condorcanqui dice no tener información sobre caso de abuso a menor awajún que se habría suicidado

Hermógenes Lozano, alcalde provincial de Condorcanqui (región de Loreto), indicó este lunes que no ha recibido información de que una menor se haya suicidado por no recibir apoyo tras ser ultrajada sexualmente en más de una oportunidad, según denunció Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún.

En declaraciones a La rotativa del aire - edición noche de RPP, el burgomaestre indicó que solicitó información de este caso a las entidades encargadas de haber recibido una denuncia; sin embargo, no obtuvo respuesta.

“Desconozco del tema, he estado pidiendo información a Fiscalía, a la UGEL Condorcanqui, a los subprefectos que tenemos en los tres distritos de la provincia de Condorcanqui: Cenepa, Santiago y Nieva y no tienen esa información”, dijo.

“Creo que lo más importante sería poder hacer las denuncias correspondientes, si sucedieran esos casos para poder tomar las acciones”, añadió.

Pide presupuesto para prevención

Lozano no descartó que el caso hubiera sucedido; sin embargo, dejó claro que él no tenía ninguna información sobre lo denunciado por la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún. Señaló también que no cuentan con el presupuesto necesario para poder dar la atención necesaria a la prevención de estos casos.

“Tenemos 10 millones de soles para todo el año, ahí está el pago de personal y para la ejecución de proyectos. No tenemos, no hay asignación, es por eso que venimos coordinando con la ministra de la Mujer, se viene trabajando también con el Ministerio de Educación y en esta oportunidad quisiera aprovechar, he hecho mención que hay 200 casos que han prescrito ya. El año pasado se hablaba de que se va a asignar presupuesto para que estos casos puedan agilizarse, entonces creo que los compromisos se deben honrar”, dijo.

Sostuvo también que, a raíz de las denuncias previas, se han realizado coordinaciones con los ministerios de Educación y la Mujer para ejecutar las acciones que corresponden, como mejorar las condiciones de los albergues de menores.

“Lo que se ha hecho es mejorar las condiciones de ellos. Las instalaciones de los albergues no tenían condiciones en realidad. Gracias a las coordinaciones que se han hecho con los ministerios se están atendiendo varios albergues de estudiantes”, manifestó.