Alcalde de Santa Rosa dice que ya había denunciado "pretensión expansionista" de Colombia sobre el territorio loretano

Iván Yovera, alcalde de la isla Santa Rosa, indicó en RPP que Colombia tiene una “pretensión expansionista” respecto de dicho territorio ubicado en la región Loreto y que este afán viene de hace varios años.

En declaraciones a Nunca es tarde de RPP, el burgomaestre señaló que como funcionario de la Dirección Ejecutiva de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la región Loreto obtuvo, tras una reunión con un capitán de puerto de Leticia, pruebas de la demarcación que considera la parte colombiana.

“Nosotros venimos denunciando este tema hace varios años, porque no es de ahora esta pretensión expansionista de Colombia (…) Tomé varias fotos e hice también la denuncia públicamente, pero no tuvimos una respuesta porque nos tomaron como algo que no tenía relevancia”, indicó.

“Tengo fotos como pruebas, con la demarcación ya explícitamente de que Santa Rosa pasaría a ser territorio colombiano”, añadió.

Sobre evento al que fue invitado

Respecto del evento al que fue invitado por autoridades colombianas, donde un funcionario de la Cancillería de ese país cuestionó la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa, el alcalde sostuvo que asistió a esa reunión para tratar la seguridad de su frontera. Asimismo, se refirió a los dichos del director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana, Diego Felipe Cadena Montenegro.

“Al momento ya de presentarme como alcalde del centro poblado Isla Santa Rosa, percibí yo que este funcionario de la Cancillería se molestó, como quien decía que este es territorio colombiano y usted no puede ser alcalde de Santa Rosa, porque eso fue lo que me dijo en otras palabras”, dijo.

“Entonces eso me cayó como un balde de agua fría, traté de asimilarlo rápido, pensé muchas cosas, pero yo no fui invitado para tratar esos temas, nosotros fuimos invitados para tratar la seguridad en nuestra frontera, sin embargo, este funcionario se atrevió a decir esas cosas que finalmente generaron un malestar en mi persona y opté por mejor retirarme del evento con las autoridades que habíamos asistido”, añadió.

Presentó informe a Cancillería

Yovera sostuvo también que luego de este incidente realizó un informe que remitió a la Cancillería para que tomen cartas en el asunto. Asimismo, dijo que ha solicitado el apoyo de diversos legisladores para que le den apoyo a fin de exponer esta situación.

Pidió también que se le dé prioridad a la creación del distrito de Santa Rosa para que puedan realizar sus propios expedientes y de esta forma plantear soluciones a las problemáticas que afrontan en dicha zona.