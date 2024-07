Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Loreto Loreto: pobladores denuncian que los engañaron para firmar planillas de revocatoria a cambio de ropa

Los vecinos de dos asentamientos humanos en Punchana, en la provincia de Maynas, región Loreto, denunciaron haber sido engañados por un grupo de personas para firmar planillas para revocar a dos autoridades de la región.

En diálogo con RPP, los afectados indicaron que, a cambio de ofrecer sus datos y firmar, les regalarían prendas de vestir.

Una de las vecinas mostró su indignación tras percatarse del engaño e indicó que muchas personas suscribieron los documentos solo por la necesidad de recibir las prendas.

"Si uno se quiere hacer una revocatoria se va con la verdad, siempre se ha sabido eso, identificado, y siempre voy a decir eso, si una autoridad está haciendo mal, toda la población se debe enterar", manifestó.

Solicitantes nunca se identificaron

La mujer declaró que nunca se les dijo para qué se requerían sus firmas; pero ella aseguró no haber puesto su rúbrica en las planillas.

"Algunos han firmado, yo no he firmado. Jamás en la vida voy a dar mi identificación, perdón, es que no conozco", aseveró.

Según testigos, tres personas fueron quienes solicitaron las firmas a los ciudadanos y en ningún momento se identificaron. Ante esta situación, exigieron que, de existir procesos de revocatoria, se realicen de forma transparente y sin buscar aparentes intereses personales y políticos.