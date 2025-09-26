Alerta en la costa peruana: oleaje anómalo golpeará el litoral hasta el 30 de septiembre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra informó que, del 26 al 30 de septiembre, se registrará oleaje anómalo en el litoral peruano, específicamente en las playas abiertas o semiabiertas con orientación hacia el suroeste.

De acuerdo con la información oficial, en el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry (La Libertad), se presentará oleaje ligero a partir de la noche del sábado 27, incrementando a moderado desde la tarde del domingo 28 y disminuyendo a ligero a partir de la noche del lunes 29.

Desde el Callao hasta San Juan de Marcona, el arribo del oleaje ligero está previsto a partir de esta noche, incrementando a moderado desde la tarde del sábado 27 con intermitencias a fuerte intensidad desde la noche del mismo día hasta la tarde del domingo 28 y disminuyendo a ligero desde la mañana del lunes 29.

Mientras que, en el litoral Sur, de San Juan de Marcona hasta Tacna, se estima que el oleaje se presentará a partir de la mañana del sábado 27, aumentando a moderado desde la noche del mismo día y bajando a ligero a partir de la mañana del lunes.

Cabe precisar que cuando hay oleaje ligero el mar presenta alturas de olas hasta en un 50 % más sobre sus características normales, mientras que el oleaje moderado trae consigo olas que son hasta el doble de sus condiciones normales.

AVISO ESPECIAL DE OLEAJE NRO. 43-25. Fuente: Marina de Guerra

¿Por qué se presenta el oleaje anómalo?

Los oleajes estarán presentes en el litoral hasta el 30 de septiembre, dado que actualmente hay un periodo de fase lunar de luna nueva, el cual influye en el incremento del nivel de la marea en algunas zonas costeras.

Un equipo de RPP llegó esta mañana a la playa La Pampilla, en el distrito limeño de Miraflores, y pudo observar olas de tamaño mediano pero frecuentes, lo que podría representar un riesgo para aquellas personas que realicen actividades en el balneario.

La Marina de Guerra recomendó a los gobiernos regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática tomar las medidas de prevención necesaria para evitar accidentes y/o daños personales o materiales.