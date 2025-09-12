Marina de Guerra descarta tsunami en el litoral peruano tras terremoto en Rusia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú descartó la noche del viernes que el terremoto registrado en Rusia genere tsunami en el litoral peruano.



"Luego de un análisis y evaluación a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de esta Dirección, se comunica que este evento no genera tsunami en el litoral peruano. Se mantendrá en constante vigilancia dicho evento", señaló en un comunicado.

Un terremoto de magnitud 7.4 se registró hoy cerca de la costa este de la región de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 111 kilómetros al este de Petropavlovsk-Kamchatsky, capital de la región, y tuvo una profundidad de 39 kilómetros, de acuerdo con los del USGS.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales significativos, aunque las autoridades locales se mantienen en alerta y continúan monitoreando la situación.

Cabe recordar que la península de Kamchatka es una zona de alta actividad sísmica.