Alfonso Florez: "La planificación de nuestras ciudades no está hecha para las personas, sino para los vehículos"

Alfonso Florez, gerente general de la fundación 'Transitemos' conversó este miércoles con RPP Noticias y señaló que la mala planificación urbana en las ciudades del país afecta la calidad de vida de las personas , por lo que es importante adoptar medidas. "La planificación de nuestras ciudades no está hecha para las personas, sino para los vehículos. Ahí empieza el problema. Nos falta una planificación orientada en la persona, nos falta la propuesta de tener una ciudad policéntrica", señaló Florez. "Para evitar los desplazamientos innecesarios en el vehículo particular y otros modos de transporte se requiere que la ciudad sea planificada de forma más ordenada y policéntrica. Es decir, que cada zona o región de la ciudad tenga todos sus servicios completos de manera que la gente no tenga que desplazarse innecesariamente a través de toda la ciudad, tal como ocurre ahora", añadió.

11 Oct 2023 - 01:20

"Para lograr una ciudad para las personas necesitamos arreglar el transporte público. Cómo le puedo exigir a una persona que deje de usar su vehículo particular cuando no tiene opciones de transporte digno, eficiente y asequible. Si no arreglamos el transporte público, no le puedo pedir a la gente que camine o use su bicicleta", sostuvo el especialista.