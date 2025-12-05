Amazonas: hallan el cuerpo de un joven que desapareció en el río Utcubamba cuando intentaba rescatar a su amiga

El pasado 26 de noviembre Luis Alberto Espinoza Reyna intentó rescatar a una amiga que era llevada por el oleaje cuando ingresaron a las riberas del rio Utcubamba para refrescarse.

Después de 10 días de intensa búsqueda, hallaron el cuerpo sin vida de Luis Alberto Espinoza Reyna (20) en un remanse del río Utcubamba frente al caserío Guadalupe, a diez minutos de la ciudad de Bagua, en la región Amazonas, informó el Comandante PNP Carlos Enrique Rituay Martínez, jefe de la Comisaría de Utcubamba.

Como se recuerda, el pasado 26 de noviembre Luis Alberto Espinoza Reyna decidió con sus dos amigas ingresar a refrescarse a las riberas del rio Utcubamba cerca del puente de Cajaruro, sin embargo, una de ellas estaba siendo llevada por el oleaje hacia el centro del rio, es allí cuando Luis Alberto intentó rescatarla, ella salió a flote, pero Luis Alberto despareció sumergido.

El hallazgo del cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue confirmado por su señora madre, quien identificó a su hijo por una cicatriz que registraba en su pie.

La familia agradeció la colaboración de ciudadanos con habilidades de natación, quienes apoyaron de manera solidaria durante las labores de búsqueda. Gracias al uso de un dron de la Policía Nacional, la búsqueda se extendió durante días, a los vecinos ribereños, quienes se unieron con la esperanza de encontrar al joven.