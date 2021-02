Poder Judicial ordenó al Minsa y EsSalud respetar la decisión de Ana Estrada de poner fin a su vida | Fuente: RPP Noticias

La activista Ana Estrada confesó sentirse "muy emocionada" tras conocer que el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud (Minsa) y a EsSalud respetar su decisión de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia.



"Estoy sin palabras, muy emocionada, para mí es un placer, una alegría enorme la que estoy sintiendo. Hemos llegado a la meta, yo siento eso", fueron las primera palabras de la psicóloga momentos después de que se le informara la respuesta del Poder Judicial a un recurso presentado por la Defensoría del Pueblo.



"Lo que siempre he tenido claro es que cuando llegara este momento, que ya llegó, yo iba a ser libre. Esa era la lucha por la que estaba peleando todo este tiempo. No se trata de querer morir o de hacer una apología a la muerte, sino, más bien, al contrario: seguir hasta el último capítulo de mi vida con mi forma de pensar y con mi forma de desarrollarme, tomando mis propias decisiones", explicó a RPP Noticias.

En este caso, el juez constitucional Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán declaró "fundada en parte" la demanda que entabló Estrada y ordenó que en este caso se inaplique el Artículo 112 del Código Penal, que sanciona el llamado homicidio piadoso, para que no puedan ser procesados los que la asistan a la psicóloga en el proceso.

"Yo quería que sea así y así se está cumpliendo. Yo siento ahorita que una gran puerta se ha abierto para mí, no se está cerrando, al contrario, se ha abierto y me está diciendo 'tú ahora eres dueña de tu cuerpo, de tus decisiones y de tu vida'. Eso es un gran logro, el hecho de que se haya declarado que tengo derecho sobre mí, que pareciera que hay mucha gente que no lo ha podido comprender, pero no entendían que se trataba de mi derecho", comentó.

