Esta mañana, la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, reveló que fue agredida verbalmente por el premier Guido Bellido, cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

"Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'. Él me lo dijo directamente", afirmó.

En respuesta, la ministra de la Mujer, Anahí Durand, utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse al respecto.

“Desde el @MimpPeru rechazamos toda expresión que relativice, normalice o banalice la violencia sexual. En el caso de la denuncia realizada por la Congresista Patricia Chirinos hacemos un llamado a que las instituciones pertinentes investiguen con la celeridad debida”, escribió.

EL PREMIER SE PRONUNCIA

Cabe mencionar que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se pronunció tras la denuncia. A través de su cuenta de Twitter, Bellido indicó que era falsa esta acusación y expresó incluso su "extrañeza" frente a lo dicho.

"Suscita extrañeza y preocupación las declaraciones de una congresista en una radio local. Estos señalamientos, además de falsos, son dolosamente difamatorios hacia mi persona y no ayudan al clima de diálogo que desde la PCM queremos generar para trabajar en unidad", escribió.

