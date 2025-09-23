Áncash: desarticulan el clan familiar del 'Cojo Mame' con drogas, municiones y armas

El operativo movilizó a cuatro fiscales antidrogas y 40 efectivos policiales.

La Policía Nacional desarticuló el clan familiar del 'Cojo Mame', presuntamente dedicado a la venta de drogas. El operativo se realizó en cuatro inmuebles del asentamiento humano Santa Cruz, en Chimbote, y en Tierra Prometida, en Nuevo Chimbote, región Áncash, informó la División Policial de la jurisdicción.

Durante el allanamiento domiciliario, dispuesto por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, fueron detenidos Carlos Risco Trujillo (46), Ana Valiente Calderón (42), Percy Carrasco Ramírez (25), ⁠Yarixa Risco Trujillo (24), Iván Risco Trujillo, Jimmy Benítez Balas (34), Diana Risco Trujillo (30) y Squimer Rojas Alayo (34), alias 'Cojo Mame', señalado como presunto cabecilla de la banda criminal.

Durante el allanamiento fueron incautados 415 gramos de pasta básica de cocaína (PBC) a granel y ketes de dicha droga, un kilo y 100 gramos de clorhidrato de cocaína, marihuana, cuatro armas de fuego, once municiones, así como 16 mil soles en efectivo, pasaportes, celulares y chips de diferentes operadoras.

La Policía también encontró una balanza electrónica, una cuchara de metal y colador de plástico que aparentemente eran utilizados para el procesamiento de sustancias ilícitas.

