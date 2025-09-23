Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Áncash: desarticulan el clan familiar del 'Cojo Mame' con drogas, municiones y armas

Áncash: desarticulan el clan familiar del 'Cojo Mame' con drogas, municiones y armas
Áncash: desarticulan el clan familiar del 'Cojo Mame' con drogas, municiones y armas
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El operativo movilizó a cuatro fiscales antidrogas y 40 efectivos policiales.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional desarticuló el clan familiar del 'Cojo Mame', presuntamente dedicado a la venta de drogas. El operativo se realizó en cuatro inmuebles del asentamiento humano Santa Cruz, en Chimbote, y en Tierra Prometida, en Nuevo Chimbote, región Áncash, informó la División Policial de la jurisdicción.

Durante el allanamiento domiciliario, dispuesto por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, fueron detenidos Carlos Risco Trujillo (46), Ana Valiente Calderón (42), Percy Carrasco Ramírez (25), ⁠Yarixa Risco Trujillo (24), Iván Risco Trujillo, Jimmy Benítez Balas (34), Diana Risco Trujillo (30) y Squimer Rojas Alayo (34), alias 'Cojo Mame', señalado como presunto cabecilla de la banda criminal. 

Durante el allanamiento fueron incautados 415 gramos de pasta básica de cocaína (PBC) a granel y ketes de dicha droga, un kilo y 100 gramos de clorhidrato de cocaína, marihuana, cuatro armas de fuego, once municiones, así como 16 mil soles en efectivo, pasaportes, celulares y chips de diferentes operadoras. 

La Policía también encontró una balanza electrónica, una cuchara de metal y colador de plástico que aparentemente eran utilizados para el procesamiento de sustancias ilícitas. 

El operativo movilizó a cuatro fiscales antidrogas y 40 efectivos policiales.

Video recomendado
Tags
operativo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA