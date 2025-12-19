Perú y Corea del Sur firman contrato estratégico para la coproducción de submarinos

Según el Mindef, el acuerdo estratégico entre SIMA Perú y Hyundai Heavy Industries marca una nueva etapa de cooperación en defensa, tecnología e industria naval.

El Perú firmó un contrato de codesarrollo entre SIMA (Servicios Industriales de la Marina) Perú y Hyundai Heavy Industries que permitirá la coproducción de submarinos en el país, con una transferencia efectiva de tecnología y una participación progresiva de la industria nacional en todas las fases del proyecto.

El contrato fue suscrito por el gerente general de SIMA Perú, contralmirante Luis Silva López, y el senior executive vice president de Hyundai Heavy Industries, Park Yongyeol, formalizando una alianza que, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, posiciona al Perú como actor relevante en el desarrollo de capacidades navales en la región.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la República, José Jerí; el embajador de la República de Corea en el Perú, Choi Jong-uk; el comandante general de la Marina de Guerra del Perú, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado; así como altas autoridades civiles y militares y representantes del sector industrial.

Ecosistema industrial de alto valor agregado

Según el Ministerio de Defensa (Mindef), este acuerdo estratégico consolida la evolución institucional de SIMA Perú, que pasa de ser un ejecutor de proyectos a un codesarrollador tecnológico, fortaleciendo su capacidad para adaptar, mejorar y generar soluciones propias.

"El proyecto no solo implica la incorporación de conocimiento especializado, sino también el desarrollo de talento nacional y el fortalecimiento de la autonomía tecnológica del país", remarcó en un comunicado.

La cartera señaló que la coproducción de submarinos en territorio nacional contribuirá al reforzamiento de la soberanía marítima, a la seguridad nacional y al impulso de un ecosistema industrial de alto valor agregado, integrando a ingenieros, técnicos, universidades y proveedores locales en un clúster naval con impacto económico y tecnológico sostenido.

Añadió que la firma de este contrato marca el inicio de una nueva etapa para la industria naval peruana y se proyecta como un ejemplo de cooperación internacional basada en la confianza mutua, la transferencia real de tecnología y una visión compartida de desarrollo estratégico.