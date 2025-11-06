Áncash: detienen a fiscal que protagonizó pelea con abogado en local de Casma

Según las cámaras del local, hubo un cruce de palabras entre ambos y luego el magistrado lanzó un objeto sobre la mesa y golpeó al abogado.

La Policía detuvo al fiscal provincial Manuel Segura Benavides, quien protagonizó una pelea con un abogado en un café&bar en el distrito de Casma, región Áncash, informó la División Policial de Chimbote.

Según las cámaras del local, hubo un cruce de palabras entre ambos y luego el magistrado (quien viste polo blanco) lanzó un objeto sobre la mesa y golpeó al abogado identificado como Pedro Alva Villa.

En otro momento, el fiscal cogió una botella y le golpeó en la cabeza. El representante del Ministerio Público tuvo que ser reducido a la fuerza por los efectivos policiales, según las imágenes de otro video.

Tanto el magistrado y el abogado fueron llevados a la comisaría de Casma.

Por su parte, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Santa ha remitido los actuados a la Autoridad Desconcentrada de Control para que proceda de acuerdo a sus competencias, según un comunicado de la entidad.

En paralelo, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Casma ya inició investigación preliminar por lesiones y daños.