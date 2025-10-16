Áncash: la historia de una mujer de 25 años condenada a cárcel por intentar asesinar a su pareja, una menor de 16

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial condenó a ocho años y ocho días de cárcel a Cynthia Ventura Martínez (25), quien intentó asesinar a un menor de 16 años con quien mantenía una relación sentimental. Los hechos ocurrieron en setiembre del 2023 en la provincia de Casma, región Áncash, informó el Ministerio Público del Santa.

Según la investigación fiscal, el adolescente puso fin a la relación, pero Cynthia Ventura no aceptó y esto habría ocasionado que la acusada planifique acabar con la vida del adolescente.

La sentenciada mantuvo una relación con el agraviado durante aproximadamente un año. | Fuente: RPP

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según la investigación fiscal, la sentenciada mantuvo una relación con el agraviado durante aproximadamente un año, periodo en el que mostró conductas de celos e incluso aseveró estar embarazada del menor.

El Ministerio Público informó que, a inicios de septiembre de 2023, el adolescente decidió poner fin a la relación, lo que la imputada no aceptó. Durante un encuentro en un parque, la mujer amenazó con autolesionarse, motivo por el cual una amiga acudió al lugar para tranquilizarla y acompañarla a su vivienda.

En el argumento fiscal, también se narró que la sentenciada planificó acabar con la vida del menor, citándolo en un mirador bajo el pretexto de conversar sobre su supuesto embarazo. En el lugar, le ofreció una botella de agua en la que había disuelto fármacos con el propósito de sedarlo y luego asesinarlo. El joven comenzó a sentirse mareado y, al intentar huir, cayó por un barranco. Al reincorporarse, la imputada le cortó la muñeca izquierda y el cuello con una navaja, además de golpearlo en la cabeza con una piedra, provocándole graves lesiones.

Posteriormente, la mujer arrojó el arma al precipicio y se llevó el celular del menor, utilizando el dispositivo para enviar mensajes a sus amigos y familiares, con la intención de hacerles creer que se encontraba en la casa de una amiga en Chimbote. Sin embargo, tras notar inconsistencias en las comunicaciones, los padres del adolescente lograron ubicarlo y trasladarlo a una clínica, donde se constató que presentaba profundos cortes en el cuello y la muñeca, además de múltiples contusiones en la cabeza y extremidades.

La acusada cumplía prisión preventiva y ahora cumplirá su condena en el penal de Cambio Puente – Chimbote hasta septiembre del 2031, además tendrá que pagar una reparación civil de 32 mil soles a favor del agraviado.