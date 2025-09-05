Últimas Noticias
Áncash: incendio destruye 92 hectáreas de pastizales y arbustos en Piscobamba

Áncash: incendio destruye 92 hectáreas de pastizales y arbustos en Piscobamba
Áncash: incendio destruye 92 hectáreas de pastizales y arbustos en Piscobamba
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

De acuerdo a información del COER, en lo que va del año se han registrado más de 70 incendios forestales en Áncash, que ya han destruido cerca de 600 hectáreas de áreas naturales, siendo las provincias más afectadas Huaraz, Huari y Santa.

Un incendio forestal destruyó 92 hectáreas de pastizales y arbustos en el sector de Cruzpampa, en el distrito de Piscobamba, provincia de Mariscal Luzuriaga, en la sierra de Áncash, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. 

Aproximadamente cuatro horas duró el fuego, el cual finalmente fue controlado por trabajadores municipales y efectivos policiales, según reportó la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad provincial.

De acuerdo a información del COER, en lo que va del año se han registrado más de 70 incendios forestales en Áncash, que ya han destruido cerca de 600 hectáreas de áreas naturales, siendo las provincias más afectadas Huaraz, Huari y Santa.

Solo en lo que va de la semana han sido dañadas 146 hectáreas de arbustos y pastizales en la región.

