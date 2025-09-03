San Juan de Lurigancho: incendio destruyó gran parte de vivienda que funcionaba como fábrica de resortes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un incendio consumió gran parte de una vivienda que operaba como fábrica de resortes en la avenida Circunvalación, en la zona de Campoy, distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Según información brindada por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el siniestro afectó aproximadamente 300 metros cuadrados del predio, incluyendo una estructura prefabricada de metal cuyas planchas colapsaron debido a la intensidad del fuego.

Para controlar las llamas fue necesario el despliegue de nueve unidades y más de 40 bomberos.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas y los daños fueron únicamente materiales.

Cabe señalar que las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las causas del incendio y coordinarán con la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para verificar si el local contaba con los permisos correspondientes.