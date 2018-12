Jesse Galganov desapareció en octubre de 2017 en Áncash. | Fuente: Alisa Clamen (VIce)

Jesse Galganov se perdió en Ancash hace un año mientras visitaba la quebrada Santa Cruz, en la provincia de Huaylas y hasta ahora no hay noticias sobre él. Por ello, su padre, Todd Galganov, ha ofrecido medio millón de dólares como recompensa a cualquier persona con información que lleve al paradero de su hijo.



Las investigaciones tras su desaparición han involucrado desde equipos de rescate locales hasta un equipo de rescatistas Israelíes. Incluso el padre de Jesse se ha entrevistado con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la Cumbre las Américas, y también el presidente Martín Vizcarra fue informado sobre el caso en dicho evento. Sin embargo, hasta la fecha no han podido encontrarlo.



Quería recorrer el mundo



El joven, que en febrero último cumplió 23 años, viajó a Perú en setiembre de 2017 para iniciar un viaje de aventura que lo llevaría por Sudamérica y Asia durante un periodo de ocho meses. A su vuelta, iniciaría en Julio sus estudios de medicina en Philadelphia.



“Es un buen muchacho, amable. Era el capitán de un equipo de fútbol y postergó sus estudios un año para recorrer el mundo”, dijo Todd Galganov a la prensa en marzo de este año en Huaraz donde coordinaba la búsqueda de su hijo.

“Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hijo vivo o muerto, no importa. Garantizo confidencialidad. Yo lo he visto crecer y pido que me lo devuelvan”, expresó llorando en aquella oportunidad.

Jesse Galganov en su casa de Montreal (Canadá) antes de partir al Perú. | Fuente: Alisa Clamen (Vice)

No hay inidicios de homicidio

En marzo de 2018, la División de Investigación de Personas Desaparecidas de la Policía señaló que no existían indicios o evidencias de de que Jesse Galganov haya sido asesinado. Tras las primeras pesquisas se presumía que el turista canadiense habría sufrido un accidente al cruzar de la quebrada de Santa Cruz a la cordillera del Huscarán.

“No se han encontrado indicios o evidencias que orienten a un posible delito de homicidio cometido contra el ciudadano canadiense Jesse Galganov. Un informe de la policía señala que al realizar la caminata por el caserío de Cashapampa, en la quebrada de Santa Cruz, el turista habría sufrido un accidente y caído a un abismo, ya que desconocía el lugar y no contaba con un guía”, informó entonces el titular de la Fiscalía Penal Corporativa de Huaylas-Caraz, Raúl Godos Sedan, según recogió el diario El Comercio.